20.03.2017, 16:12

Заместителем председателя спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности стал Калле Лаанет

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Kalle Laanet
Kalle LaanetFoto: Priit Simson

Сегодня на заседании специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности прошли внеочередные выборы председателя и заместителя председателя. Председателем специальной комиссии вновь был избран Райво Аэг. Заместителем председателя — Калле Лаанет.

Выборы прошли в связи с тем, что Калле Лаанет был назначен членом комиссии вместо Арто Ааса.

Замена связана с тем, что Арто Аас был назначен членом комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы. Заместителем Лаанета в специальной комиссии стал Аас.

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