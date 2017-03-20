Заместителем председателя спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности стал Калле Лаанет

Сегодня на заседании специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности прошли внеочередные выборы председателя и заместителя председателя. Председателем специальной комиссии вновь был избран Райво Аэг. Заместителем председателя — Калле Лаанет.

Выборы прошли в связи с тем, что Калле Лаанет был назначен членом комиссии вместо Арто Ааса.

Замена связана с тем, что Арто Аас был назначен членом комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы. Заместителем Лаанета в специальной комиссии стал Аас.