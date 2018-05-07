Заместителем председателя финансовой комиссии стал Таави Рыйвас

В финансовой комиссии состоялись внеочередные выборы председателя и заместителя председателя. Председателем комиссии вновь был избран Михаил Стальнухин. Заместителем председателя — Таави Рыйвас.

За кандидатуру Стальнухина проголосовали 6 и за кандидатуру Рыйваса — 5 членов комиссии. Внеочередные выборы прошли в связи с уходом бывшего заместителя председателя комиссии Ремо Холсмера из Рийгикогу.

Сегодня на заседании комиссия рассмотрела проект закона о внесении изменений в Закон о структурных субсидиях на период 2014 — 2020 гг. и в другие законы (628 SE). Члены комиссии также заслушали информацию о составлении государственной бюджетной стратегии на 2019-2022 гг. На заседании комиссии пояснения представил министр финансов Тоомас Тынисте. Завтра стратегию планируется обсудить на пленарном заседании в качестве вопроса государственной важности.