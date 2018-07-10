Заместитель префекта в свете убийства в арестном доме: следует модернизировать камеры и перестроить систему охраны

В свете произошедшего в Тартуском арестном доме убийства заместитель Лыунаского префекта Индрек Коэметс отмечает, что все камеры следует модернизировать, а проверки проводить чаще.

По его словам, на данный момент уже идет реновация одного из этажей в соответствии с новейшими стандартами, что не позволит находящемуся в камере человеку нанести себе увечья или повеситься.

По словам Коэметса, постоянно наблюдать за происходящим по камерам видеонаблюдения при имеющихся возможностях и трудовом распорядке невозможно. Он говорит, что в то время, когда было совершено убийство, работники арестного дома были заняты исполнением других обязанностей.

В связи с этим, по мнению Коэметса, было бы разумно пересмотреть порядок ведения видеонаблюдаения. Наряду с наймом дополнительных работников можно было использовать альтернативу, когда охранник, которому понадобилось сделать по работе что-то другое, мог бы перенаправлять видеоизображение своим коллегам. Также особое внимание следует уделить более тщательной оценке рисков, связанных с задержанным. Когда человек пьян, сделать это непросто, поэтому хорошо было бы располагать информацией относительно поведения этого человека в прошлом. Немаловажную роль играет и опыт работников.