10.07.2018, 14:10

Заместитель префекта в свете убийства в арестном доме: следует модернизировать камеры и перестроить систему охраны

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Индрек Тарк
Индрек Тарк
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Заместитель префекта в свете убийства в арестном доме: следует модернизировать камеры и перестроить систему охраны
Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

В свете произошедшего в Тартуском арестном доме убийства заместитель Лыунаского префекта Индрек Коэметс отмечает, что все камеры следует модернизировать, а проверки проводить чаще.

По его словам, на данный момент уже идет реновация одного из этажей в соответствии с новейшими стандартами, что не позволит находящемуся в камере человеку нанести себе увечья или повеситься.

По словам Коэметса, постоянно наблюдать за происходящим по камерам видеонаблюдения при имеющихся возможностях и трудовом распорядке невозможно. Он говорит, что в то время, когда было совершено убийство, работники арестного дома были заняты исполнением других обязанностей.

В связи с этим, по мнению Коэметса, было бы разумно пересмотреть порядок ведения видеонаблюдаения. Наряду с наймом дополнительных работников можно было использовать альтернативу, когда охранник, которому понадобилось сделать по работе что-то другое, мог бы перенаправлять видеоизображение своим коллегам. Также особое внимание следует уделить более тщательной оценке рисков, связанных с задержанным. Когда человек пьян, сделать это непросто, поэтому хорошо было бы располагать информацией относительно поведения этого человека в прошлом. Немаловажную роль играет и опыт работников.

Полностью избежать летальных случаев, по словам Коэметса, невозможно, поскольку люди, которые хотят свести счеты с жизнью, могут быть очень изобретательными. ”Мы должны сохранять и чувство достоинства людей. Раздевать их догола и держать в полностью пустом помещении мы тоже не можем”, — отметил он.

Решение в отношении конкретных шагов будет принято по окончанию внутреннего контроля, который продлится около месяца.

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