Заложен краеугольный камень детского сада Пирита-Козе

В районе Пирита начались работы по строительству детского сада Пирита-Козе. Сегодня руководители детского сада, строительной компании и города заложили краеугольный камень, сообщает управа Пирита.

Согласно плану, строительные работы продлятся 10 месяцев и завершатся будущим летом. Когда детский сад откроется, в районе Пирита прибавится 144 детсадовских места.

По словам старейшины района Пирита Тыниса Мёльдера, начало работ по строительству детского сада ожидалось уже очень давно и теперь они начаты. ”Существовала довольно серьезная проблема нехватки детсадовских мест, и реконструкция детсада Пирита Козе — это, несомненно, большой шаг к решению данной проблемы”, — сказал Мёльдер.

Как заявил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, город продолжает создание новых детсадовских мест в рамках программы развития детских садов на 2013-2021 годы. ”Несмотря на то, что сейчас в городе имеется свыше 350 свободных мест в детских садах, некоторые районы по-прежнему испытывают острую потребность в детсадовских местах, и Пирита — не исключение. Поэтому мы начинаем работы по возведению нового детского сада, в который смогут ходить малыши из здешних семей”, — добавил он.

В тендере на строительство детского сада Пирита-Козе победила совместная оферта трех предприятий (Pro Ehitus OÜ, OÜ Tafrix и KRTL OÜ), причем стоимость договора о строительстве составляет примерно 2,7 миллиона евро.

Новый детский сад будет построен по адресу ул. Козе теэ, 58, т.е. на участке нынешнего детского сада. Детский сад, действующий пока в двух небольших зданиях, после завершения строительных работ сможет переехать в просторное и современное здание с большой площадкой для прогулок.