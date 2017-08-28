Закрывается виадук между Суур-Сыямяэ и Ярвевана

Начинается восстановительный ремонт соединения улиц Суур-Сыямяэ и Ярвевана, в ходе которого будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка на виадуке. В связи с этим виадук закрывается для движения транспорта с 29 по 31 августа.
На время ремонта будет разрешен прямой проезд с улицы Суур-Сыямяэ на улицу Ярвевана.
Стоимость работ: 40 тысяч евро.
Водителей просят строго руководствоваться указаниями временных знаков организации движения!
Tallinn, Квартира, 99 000 EUR
Tallinn, Квартира, 179 000 EUR
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