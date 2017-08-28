Закрывается виадук между Суур-Сыямяэ и Ярвевана

6PS14JUN06A07.jpg Foto: Priit Simson

Начинается восстановительный ремонт соединения улиц Суур-Сыямяэ и Ярвевана, в ходе которого будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка на виадуке. В связи с этим виадук закрывается для движения транспорта с 29 по 31 августа.