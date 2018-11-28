28.11.2018, 12:42

Закрывается станция обработки отходов на Ласнамяэ


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Ragn Sellsi jäätmejaam 2014
Ragn Sellsi jäätmejaam 2014Foto: Martin Dremljuga

С 1 декабря закрывается в связи с истечением срока договора между городом и предприятием расположенная на улице Суур-Сыямяэ Ласнамяэская станция обработки отходов, сообщает Raepress.

Ласнамяэская станция расположена на участке, принадлежащем фирме "Рагн-Селлс", и была открыта по заказу города с конца 2016 года.

Туда жители Таллинна могли на выгодных для них условиях сдавать различные возникающие в домашнем хозяйстве отходы. 30 ноября истекает срок заключенного с фирмой договора, после чего заказанные городом услуги там больше предоставляться не будут, т.е. уже фирма "Рагн-Селлс" будет решать, предоставлять ли услуги сбора отходов и на каких условиях.

Закрытие станции вызвано неудачей в поисках договорного партнера. На объявленный в октябре конкурс поступило только одно предложение — от фирмы "Рагн-Селлс", но затребованная ею цена была в четыре раза выше прежней. Все, кто пользовался услугами Ласнамяэской станции смогут в дальнейшем сдавать отходы своего домашнего хозяйства на Пярнамяэскую, Рахумяэскую и Пяэскюласкую станции. Весной 2019 года завершится интенсивно ведущаяся сейчас реконструкция Пальяссаареской станции. В ближайшее время начнется создание новой станции и на Ласнамяэ, на улице Пунане, что должно быть по местоположению даже удобнее для жителей района, чем станция на Суур-Сыямяэ.

Станции обработки отходов в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) работают по следующему графику:

Рахумяэская и Пярнамяэская — Пн, Вт, Ср , Чт — 14.00-19.00; Сб, Вс — 10.00-15.00

Пяэскюлаская — Пн, Вт, Ср, Пт — 14.00-19.00; Сб, Вс — 10.00-15.00.

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