Закрывается станция обработки отходов на Ласнамяэ
С 1 декабря закрывается в связи с истечением срока договора между городом и предприятием расположенная на улице Суур-Сыямяэ Ласнамяэская станция обработки отходов, сообщает Raepress.
С 1 декабря закрывается в связи с истечением срока договора между городом и предприятием расположенная на улице Суур-Сыямяэ Ласнамяэская станция обработки отходов, сообщает Raepress.
Ласнамяэская станция расположена на участке, принадлежащем фирме "Рагн-Селлс", и была открыта по заказу города с конца 2016 года.
Туда жители Таллинна могли на выгодных для них условиях сдавать различные возникающие в домашнем хозяйстве отходы. 30 ноября истекает срок заключенного с фирмой договора, после чего заказанные городом услуги там больше предоставляться не будут, т.е. уже фирма "Рагн-Селлс" будет решать, предоставлять ли услуги сбора отходов и на каких условиях.
Закрытие станции вызвано неудачей в поисках договорного партнера. На объявленный в октябре конкурс поступило только одно предложение — от фирмы "Рагн-Селлс", но затребованная ею цена была в четыре раза выше прежней. Все, кто пользовался услугами Ласнамяэской станции смогут в дальнейшем сдавать отходы своего домашнего хозяйства на Пярнамяэскую, Рахумяэскую и Пяэскюласкую станции. Весной 2019 года завершится интенсивно ведущаяся сейчас реконструкция Пальяссаареской станции. В ближайшее время начнется создание новой станции и на Ласнамяэ, на улице Пунане, что должно быть по местоположению даже удобнее для жителей района, чем станция на Суур-Сыямяэ.
Станции обработки отходов в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) работают по следующему графику:
Рахумяэская и Пярнамяэская — Пн, Вт, Ср , Чт — 14.00-19.00; Сб, Вс — 10.00-15.00
Пяэскюлаская — Пн, Вт, Ср, Пт — 14.00-19.00; Сб, Вс — 10.00-15.00.
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