В Йыгева закрывается единственный в уезде арестный дом по причине недостаточной заполняемости, пишет rus.err.ee.

Теперь задержанных по подозрению в совершении преступления либо нетрезвых граждан будут отправлять в Тарту. Ещё более масштабную реформу арестных домов планируется осуществить после открытия новой Таллиннской тюрьмы, передает "Актуальная камера".

За 2016 год в состоящем из трёх камер временного содержания и двух камер вытрезвителя Йыгеваском арестном доме побывало 523 задержанных. Из-за столь малой статистики было принято решение закрыть учреждение — с 1 января арестованных в Йыгеваском уезде отправляют в Тарту, а начиная с марта также будут поступать и с выпившими лишнего.