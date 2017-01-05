Центристская партия собирается преобразовать TTV, Партия реформ советует закрыть его со дня.

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд призывает членов Таллиннского совета Центристской партии преобразовать Таллиннское телевидение (TTV), пишет Eesti Päevaleht. "Мы до сих пор публично защищали созданный Эдгаром Сависааром телеканал. Настоящим я поставил бы под сомнение разумность продолжения этой политики по политическим и экономическим причинам или по меньшей мере призвал бы обсудить этот вопрос", — написал Кальюлайд членам совета.

По словам Кальюлайда, основная проблема в том, что у TTV на самом деле нет зрителей и, безусловно, TTV раздражает эстонского избирателя. "О русском избирателе я не могу сказать", — добавил он.

Одновременно Кальюлайд не отрицал, что прежде всего в сельских регионах этот телеканал имеет некоторое значение. Здесь возникает другая проблема: спорная политическая польза для Центристской партии. По оценке Кальюлайда, частично заслуга именно Таллиннского ТВ в том, что поддержка EKRE как партии увеличилась, особенно за пределами столицы. "Избиратель EKRE — протестный избиратель. Не исключаю, что это скорее уменьшило поддержку Центристской партии, чем увеличило", — признал Кальюлайд.

Illustratsioon: Ott Vallik

По его мнению, есть две возможности: публично защищать TTV и сохранять в общих чертах прежние содержание и форму канала до местных выборов или начать сильно преобразовывать канал вместе с приведением в порядок финансовых дел. Это в свою очередь предполагало бы новый совет и руководство и затем также преобразование программы.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас сказал о письме Кальюлайда, что Центристской партии следует перед местными выборами сформировать политические позиции по многим касающимся стратегического развития города вещам и будущее TTV — одна из них. Аас отметил, что после задержания руководства TTV он начал и со своей стороны контролировать финансовые дела целевого учреждения. По его словам, каналу нужно найти новых постоянных руководителей, задача которых, среди прочего, и в увеличении количества зрителей.

Каждое появление в эфире на пользу



Председатель парламентской фракции и член правления EKRE Мартин Хельме признал, что чисто по доброте душевной он в эфир не ходит. "Обусловлена ли наша популярность TTV или нет, это невозможно сказать эмпирически так или эдак, но в целом я считаю, что любой эфир приносит каждому политику и политической силе пользу". Хельме отметил, что TTV пустил его и Марта Хельме в эфир еще до прохода EKRE в Рийгикогу, потому что каналу нужно было показать, что это телевидение не только Центристской партии. "С течением времени наша передача "Vaba mõtte klubi" превратилась в самую примечательную передачу TTV. Эта передача постоянно снимает критику, что TTV — канал только одной партии", — добавил Хельме.

По словам Кальюлайда, его письмо Таллиннскому совету было продиктовано не столько увеличением поддержки EKRE, сколько необходимостью в руководстве TTV. "Во вторых, я предвидел, что TTV совершенно незаслуженно станет одной из тем выборов в местные самоуправления и если это дело не выяснить, это затмит значительные инвестиции, которые Таллинн сделает в начавшемся году. Я напоминаю: инвестиций более чем на 160 млн евро, Таллиннский годовой бюджет — более 600 млн евро, из этого годовой бюджет TTV — всего 3,5 млн евро", — подчеркнул Кальюлайд.

По утверждению Ааса, в случае канала для горуправы вообще не важен вопрос, каково его политическое влияние. "Скорее мы заинтересованы в том, чтобы люди были в курсе происходящего в столице, и также раньше был вопрос в необходимости альтернативного СМИ мейнстрима канала. Ожидание горуправы к новым руководителям, безусловно, в том, чтобы городское телевидение и городские СМИ в целом были сбалансированы", — сказал Аас.

Председатель Таллиннского округа Партии реформ и вероятный кандидат в мэры Таллинна на осенних местных выборах Кристен Михал посчитал, что не следует обсуждать преобразование TTV, а следует в любом случае закрыть или продать его и тратить уходящие на канал деньги более разумно. "Наша позиция все время была одинаковая. Закроется в любом случае", — ответил Михал на вопрос, останется ли он верен себе и тогда, если Партия реформ выиграет выборы. "Если кто-то хочет посмотреть на доктора Васильева, то, вероятно, для него найдутся приемные часы в Таллинском горсобрании, где он может спокойно кричать".

В Таллиннский совет Центристской партии входят председатель партии, генеральный секретарь, председатель горсобрания и руководитель фракции центристов, мэр (или исполняющий обязанности), председатели таллиннских округов. в собраниях совета также участвуют вице-мэры Таллинна и старейшины частей города.