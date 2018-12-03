Законопроект: пенсионную формулу решили изменить, теперь это 50/50 трудовой стаж и зарплата

Заместитель председателя Моника Хауканымм была рада, что комиссия смогла улучшить положение людей с частичной и полной нетрудоспособностью. ”Согласно первоначальному проекту, в отношении человека с частичной или полной нетрудоспособностью действовали общие требования к трудовому стажу, если он работал хоть один день в неделю. Комиссия внесла в законопроект поправку, согласно которой требование о снижении трудового стажа остается, если человек с частичной или полной нетрудоспособностью работает с малой нагрузкой. Точнее — его заработная плата не выше минимальной”, — сказала Хауканымм.

Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию — 65 лет, к которому добавляется средняя ожидаемая продолжительность жизни людей в возрасте от 65 лет. Расчет пенсии по новой формуле начнется с 2021 года. Лица, уже находящиеся на пенсии и не работающие, продолжат получать пенсию по действующей системе и после 2021 года. К пенсии работающих пенсионеров по старости с 2021 года добавится общая часть, рассчитываемая на основании стажа и заработной платы.

В заседании приняли участие руководитель пенсионной политики Министерства социальных дел Кристийна Селгис, главный специалист Лийдия Соонтак и правовой советник Этель Бубыр.

Второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и, в связи с этим, в другие законы (613 SE) состоится на пленарном заседании Рийгикогу 5 декабря.