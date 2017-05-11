Законопроект об услугах совместного использования транспортного средства отправлен на второе чтение

Сегодня на заседании комиссия по экономике решила направить проект закона об услугах совместного использования транспортного средства на второе чтение Рийгикогу, которое состоится 17 мая. Комиссия предложила прервать второе чтение, значится в пресс-релизе.

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, комиссия по экономике проанализировала предложения фракций, учла мнения как представителей таксоизвоза, так и предлагающих услуги ИТ-платформы, и существенно изменила формулировку законопроекта. ”Я рад, что перед вторым чтением законопроекта мы попытались максимально учесть мнения всех сторон. Комиссия по экономике предлагает прервать второе чтение законопроекта, чтобы все заинтересованные лица смогли еще раз ознакомиться с ним до его принятия и при необходимости предложить поправки”, — сказал Кокк, добавив, что цель — принять законопроект до завершения весенней сессии.

По оценке члена комиссии по экономике Тоомаса Кивимяги, законопроект позволил достичь разумного баланса между интересами поставщиков услуг совместного использования транспортного средства и поставщиков услуг таксоизвоза. Это, безусловно, в некоторой степени предполагает чрезмерное регулирование ИТ-услуг, но с точки зрения равного обращения и легализации услуг совместного использования транспортного средства мы достигли очень хорошего компромисса”, — сказал Кивимяги.

”Эстония скоро сможет приписать себе еще одно достижение — открытость новым бизнес-моделям. Больше всего выигрывают клиенты, поскольку на рынке таксоизвоза появятся новые участники. Это — самое важное условие для появления более качественных услуг и снижения цен”, — добавил Кивимяги.

В законопроекте требования к получению разрешения на предоставление услуг совместного использования транспортного средства приравниваются к требованиям для получения разрешения на таксоизвоз. Это означает, что и для оказания услуг совместного использования транспортного средства необходимы разрешение на оказание услуг таксоизвоза, карта обслуживания и транспортная карта.

В законопроекте будет упразднено требование о прохождении профессионального обучения на водителя такси. За организацию обучения будут отвечать лица, оказывающие услуги.

В результате изменений в Эстонии появится гибкое, учитывающее разные интересы и сбалансированное регулирование таксоизвоза, которое, в то же время, не будет идти на компромиссы в части прав пассажиров.

Оказание услуг таксоизвоза станет более гибким. Услугу можно будет оказывать и посредством ИТ-платформы. Если заказ такси и расчет цен происходит с помощью ИТ-услуг, то таксометр для таких поездок не требуется. В остальных случаях таксометр использовать необходимо — например, в случаях, когда люди садятся в машину на улице или на остановке такси или если заказ такси ведется через колл-центр.

Срок для представления поправок к проекту закона о внесении изменений в Закон об общественном транспорте, Закон о дорожном движении и в Закон о государственных пошлинах (188 SE) истекает 31 мая.