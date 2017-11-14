Законопроект о зарплатах высших должностных лиц и прокуроров направлен на второе чтение

Конституционная комиссия Рийгикогу направляет на второе чтение законопроект, который упорядочивает систему зарплат высших должностных лиц и прокуроров.

Зарплата высших должностных лиц будет зависеть от индекса потребительских цен и роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога. Зарплата прокуроров будет зависеть от дохода государственного генерального прокурора, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя конституционной комиссии Марко Померантса, цель проекта закона о внесении изменений в Закон о должностных окладах высших государственных служащих и, в связи с этим, в другие законы (513 SE) – сделать так, чтобы изменения в экономике отражались и на зарплатах высших должностных лиц. Высшие должностные лица, по его словам, достойны изменения зарплат.

Конституционная комиссия по предложению Министерства юстиции решила дополнить законопроект в части, касающейся зарплат прокуроров. Коэффициент должностного оклада государственного генерального прокурора не изменится и останется 0,85. Такую же зарплату, например, получают вице-спикер Рийгикогу, канцлер права, государственный контролер и министры. Коэффициенты зарплат президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Государственного суда составят 1, т.е. 5200 евро.

Зарплата прокуроров будет зависеть от дохода государственного генерального прокурора. К первому апреля каждого года ставка заработной платы будет индексироваться, и размер индекса будет зависеть на 20% от роста индекса потребительских цен и на 80% от годового роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога. Каждый месяц государственный генеральный прокурор, канцлер права, государственный секретарь и государственный контролер получают компенсации на представительские расходы в размере 20% от должностного оклада.

После индексации высшей ставкой заработной платы для высших государственных лиц будет считаться самая высокая ставка заработной платы, полученная в результате индексации в прошлом году. Первая индексация пройдет 1 апреля 2018 года, но заработные платы членов Рийгикогу, президента и министров изменятся после того, как будет избран новый состав Рийгикогу.

Рийгикогу обсудит законопроект на втором чтении 22 ноября. Вступление закона в силу запланировано на 1 января 2018 года.