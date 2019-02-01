01.02.2019, 19:31

Законопроект о повышении пособия для детей с особыми потребностями прошел второе чтение


rus.delfi.ee
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Tallinna Lastehaigla, Vähihaige laps, onkoloogia, loovteraapia
Tallinna Lastehaigla, Vähihaige laps, onkoloogia, loovteraapiaFoto: Raul Mee

В Рийгикогу в четверг второе чтение прошел законопроект, который после 13-летнего перерыва повысит размер пособия для детей с ограниченными возможностями. Пособие для детей со средней и тяжелой инвалидностью вырастет в два раза, а для детей с глубокой инвалидностью — в три раза.

”Размер пособия для детей с особыми потребностями уже давно не отвечает реальным нуждам. В последний раз пособие повышалось в 2006 году, и за прошедшие годы жизнь подорожала более чем на 50 процентов. Речь идет о крайне необходимом законопроекте, который позволит семьям покрыть связанные с особыми потребностями детей дополнительные расходы на лечение, лекарства и транспорт. Наличие в семье таких ребят не должно приводить семьи к бедности”, — сказала заместитель председателя парламентской комиссии по социальным вопросам и председатель правления Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Моника Хауканымм.

”Повышением пособий Рийгикогу посылает родителям очень четкий сигнал, что государство видит и ценит вклад семей в воспитание детей с ограниченными возможностями. Этот шаг придаст родителям уверенности в завтрашнем дне. В конце концов, дело не только в деньгах, но и в отношении”, — отметила она.

По словам Хауканымм, инициатором этого законопроекта должно было быть правительство, однако, к сожалению, и министр социальной защиты Кайа Ива, и министр финансов Тоомас Тынисте не уделяли должного внимания проблемам детей с особыми потребностями и их семей. Министры не вынесли этот вопрос на обсуждение ни во время составления бюджетной стратегии, ни во время составления госбюджета на 2019 год.

Председатель парламентской комиссии по социальным вопросам Хельмен Кютт подчеркнула, что закон, повышающий пособие для детей с особыми потребностями, нужно принять еще в феврале.

”Согласно Конституции, многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, должны находиться под особой опекой государства. И если многодетным семьям государство уже уделяет повышенное внимание, то перед семьями с детьми с особыми потребностями государство все еще в долгу", — подчеркнула входящая в Социал-демократическую партию Хельмен Кютт.

По ее словам, вступление закона в силу запланировано на 1 января 2020 года, чтобы следующее правительство смогло предусмотреть соответствующие суммы в государственном бюджете.

В Эстонии проживает около 13 000 детей с особыми потребностями. Сейчас размер пособия для ребенка со средней степенью инвалидности составляет 69,04 евро в месяц, его предполагается повысить до 138,08 евро. Детям с тяжелой и глубокой инвалидностью государство платит ежемесячное пособие в размере 80,55 евро. Согласно законопроекту, пособие повысится для них соответственно до 161,1 евро и 241,65 евро.

Первое чтение проекта о внесении изменений в Закон о социальных пособиях прошло 8 ноября.

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