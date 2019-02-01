Законопроект о повышении пособия для детей с особыми потребностями прошел второе чтение

”Размер пособия для детей с особыми потребностями уже давно не отвечает реальным нуждам. В последний раз пособие повышалось в 2006 году, и за прошедшие годы жизнь подорожала более чем на 50 процентов. Речь идет о крайне необходимом законопроекте, который позволит семьям покрыть связанные с особыми потребностями детей дополнительные расходы на лечение, лекарства и транспорт. Наличие в семье таких ребят не должно приводить семьи к бедности”, — сказала заместитель председателя парламентской комиссии по социальным вопросам и председатель правления Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Моника Хауканымм.

”Повышением пособий Рийгикогу посылает родителям очень четкий сигнал, что государство видит и ценит вклад семей в воспитание детей с ограниченными возможностями. Этот шаг придаст родителям уверенности в завтрашнем дне. В конце концов, дело не только в деньгах, но и в отношении”, — отметила она.

По словам Хауканымм, инициатором этого законопроекта должно было быть правительство, однако, к сожалению, и министр социальной защиты Кайа Ива, и министр финансов Тоомас Тынисте не уделяли должного внимания проблемам детей с особыми потребностями и их семей. Министры не вынесли этот вопрос на обсуждение ни во время составления бюджетной стратегии, ни во время составления госбюджета на 2019 год.