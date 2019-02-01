Законопроект о повышении пособия для детей с особыми потребностями прошел второе чтение

Председатель парламентской комиссии по социальным вопросам Хельмен Кютт подчеркнула, что закон, повышающий пособие для детей с особыми потребностями, нужно принять еще в феврале.
”Согласно Конституции, многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, должны находиться под особой опекой государства. И если многодетным семьям государство уже уделяет повышенное внимание, то перед семьями с детьми с особыми потребностями государство все еще в долгу", — подчеркнула входящая в Социал-демократическую партию Хельмен Кютт.
По ее словам, вступление закона в силу запланировано на 1 января 2020 года, чтобы следующее правительство смогло предусмотреть соответствующие суммы в государственном бюджете.
В Эстонии проживает около 13 000 детей с особыми потребностями. Сейчас размер пособия для ребенка со средней степенью инвалидности составляет 69,04 евро в месяц, его предполагается повысить до 138,08 евро. Детям с тяжелой и глубокой инвалидностью государство платит ежемесячное пособие в размере 80,55 евро. Согласно законопроекту, пособие повысится для них соответственно до 161,1 евро и 241,65 евро.
Первое чтение проекта о внесении изменений в Закон о социальных пособиях прошло 8 ноября.