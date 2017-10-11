Законопроект о дополнительной компенсации на лекарства прошел первое чтение в Рийгикогу

Сегодня в Рийгикогу на первом чтении был новый порядок выплаты дополнительной компенсации на лекарства, благодаря которой начиная с 2018 г. снизятся расходы пациентов на лекарства и повысится доступность лекарств, значится в пресс-релизе.

”Расходы на лекарства составляют составляют очень большую часть расходов эстоноземельцев на здравоохранение. Больше всего крупные счета за лекарства беспокоят пожилых и хронических больных, у которых большие расходы на лекарства ввиду повышенной необходимости в лечении”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Сейчас в Эстонии свыше 110 000 человек ежегодно тратит на рецептурные лекарства свыше 100 евро, несмотря на действующие льготы, из них 15 000 человек тратят свыше 300 евро. Тратить по сути месячную пенсию на лекарства — определенно слишком много”.

Система дополнительной компенсации лекарств меняется, чтобы повысить доступность лекарств для людей с большими расходами на лечение и снизить их финансовую нагрузку. Согласно законопроекту, планируется установить компенсацию в объеме 50% для расходов в диапазоне 100-300 евро и в объеме 90% для сумм свыше 300 евро. Льготы будут автоматически учитываться в аптеке при покупки лекарства и сам человек не должен будет ходатайствовать о компенсации задним числом. ”Предложенное в законопроекте изменение поможет десяткам тысяч человек заметно сэкономить на деньгах на рецептурные лекарства и особенно поможет тем, кому сейчас не по силам купить лекарства”, — добавил министр.

Для внедрения новой системы в бюджет компенсаций на лекарства будут выделены дополнительные 3 миллиона евро и унифицировать действовавшие с 2002 года платы за рецепт в объеме 1,27 евро и 3,19 евро из расчета на 2,5 евро на рецепт.

По данным Института развития здоровья, большую часть расходов людей на здравоохранение составляют расходы на лекарства, при этом у людей с низким доходом они могут составлять до 80% от всех расходов на здравоохранение. В последние годы влияние покупки лекарств на высокие расходы на здравоохранение стало снижаться, но все же порядка трети пациентов не использует свои рецепты и в половине случаев причины носят финансовый характер.

В случае принятия законопроекта в Рийгикогу новая система дополнительной компенсации лекарств вступит в силу с 2018 г. По словам Осиновского, внедряемая с января схема — важный шаг среди тех решений, которые должны обеспечить лучшее финансирование здравоохранения и лучшую доступность медицинской помощи.

Также законопроект предлагает передать связанные с перечнем льготных лекарств и государственных закупок лекарств организационные задачи министерства социальных дел Больничной кассе.

Поправки к законопроекту принимаются до 25 октября 2017 г.