25.10.2018, 12:41

Законопроект №666: Рийгикогу отклонил предложение о десятикратном увеличении языковых штрафов

 (33)
rus.delfi.ee
EST 5
Keeleneet1
Foto: Ilmar Saabas

Рийгикогу отклонил законопроект об изменении Закона о языке (666 SE). Инициировавшие его депутаты предлагали десятикратно увеличить языковые штрафы — с 640 до 6400 евро.

Законопроект инициировали Тармо Круузимяги, Прийт Сибул, Яак Мадисон, Хенн Пыллуаас, Мадис Миллинг, Игорь Грязин, Яанус Карилайд и Мярт Сультс.

Своим законопроектом и повышением языковых штрафов депутаты хотели улучшить работу Языковой инспекции и выполнение Закона о языке, а также положительно повлиять на руководителей учреждений и предприятий, мотивировав их больше вкладывать в изучение эстонского языка сотрудниками.

Ведущая комиссия сделала предложение отклонить первое чтение законопроекта. За данное предложение проголосовали 32 депутата, 16 высказались против. Таким образом законопроект был отклонен.

Депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, комментируя сегодняшние дебаты по законопроекту, предусматривающего десятикратное увеличение штрафа за нарушения языковых требований, отметил, что желание некоторых политиков заставить неэстонцев учить эстонский язык методом кнута, достойно сожаления и общественного порицания.

По словам Стальнухина, ему крайне жаль, что некоторые депутаты Рийгикогу повелись на провокацию и поставили свои подписи под законопроектом. ”Конечно же, это достойно сожаления и их оправдания в том, что они не так поняли смысл поправок, никак не умаляют их поступка. Но я рад, что большинство депутатов придерживаются здравого смысла и не повелись на эти глупости”, — сказал Михаил Стальнухин.

Как отметил Стальнухин, под стать смыслу законопроекта — увеличение максимального денежного взыскания за невыполнение закона о языке с нынешних 640 евро до 6400, он еще и внесен на рассмотрение парламента под весьма недвусмысленным номером — 666. ”Законопроект 666 — это убожество как с точки зрения заложенной в него идеи, так и предполагаемых мер. Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающих что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей на выборах”, — добавил политик.

По словам Стальнухина, вышеупомянутый законопроект — это позорное пятно и такие законодательные акты стране не нужны. ”Сегодня государство делает очень много для того, чтобы люди добровольно могли изучать эстонский язык. Это различные бесплатные языковые курсы, языковые кафе, дигитальные материалы — это то, что действительно мотивирует людей учить язык, а не вот этот вот позор, который мы сегодня обсуждали в парламенте”, — добавил Стальнухин.

В ходе состоявшегося сегодня голосования, законопроект, предусматривающий десятикратное увеличение штрафа за невыполнение языковых требований, был отклонен 32 голосами.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИК: Конец эпохи ПБК? Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают РТР Планета

25.10.2018
Если ранее любимым каналом проживающих в Эстонии неэстонцев был ПБК, то сейчас его место занял РТР Планета, который в Латвии и Литве по причине разжигания розни неоднократно снимался с эфира, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее




Законопроект №666: Рийгикогу отклонил предложение о десятикратном увеличении языковых штрафов

25.10.2018
Рийгикогу отклонил законопроект об изменении Закона о языке (666 SE). Инициировавшие его депутаты предлагали десятикратно увеличить языковые штрафы — с 640 до 6400 евро.
Подробнее

”Прихожу на собеседование, а мне вместо приветствия: Are you Russian?” Айтишник — о своей попытке трудоустройства

25.10.2018
В редакцию rusDelfi обратился читатель Егор (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.). Мужчина поведал историю о своем опыте трудоустройства, который он считает крайне прискорбным и унизительным. ”Вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у меня: ”Ты русский?” — негодует написавший. Представитель фирмы, в свою очередь, полностью отрицает слова Егора и делится своим видением ситуации.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107002001
145,80 €
87,48 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €

Евросоюз запретил одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

25.10.2018
24 октября депутаты Европарламента поддержали введение запрета на одноразовые изделия из пластика — посуду, соломинки для питья, тонкие пластиковые пакеты и ватные палочки. Запрет вступит в силу с 2021 года.
Подробнее


Эффект от удешевления нефти достиг Эстонии: цены на топливо на заправках упали

25.10.2018
Сегодня утром крупнейшие эстонские продавцы топлива предлагали 95-й бензин по цене 1,354 евро за литр, а дизельное топливо — за 1,374 евро. Еще вчера 95-й стоил на эстонских заправках 1,399 евро, а на прошлой неделе его цена достигала 1,439.
Подробнее

Взгляд из Литвы: чем белорусские санатории стараются привлекать туристов?

25.10.2018
В Гродненской области расположен десяток санаториев, в половину из которых интуристы могут приехать без виз. Одни санатории были построены ещё в советское время и реконструированы. Правда, над сервисом там, признаются чиновники, работа ещё ведётся. Другие санатории — новые, частные, в них уровень обслуживания значительно выше. DELFI.lt выяснял, что могут там найти адепты медицинского туризма из Литвы?
Подробнее

Производитель ID-карт отправил Департамент полиции и погранохраны под суд

25.10.2018
Gemalto AG в среду подал исковое заявление в Харьюский уездный суд в отношении Департамент полиции и погранохраны (PPA). Производитель ID-карт утверждает, что PPA прервало переговоры о компромиссном договоре.
Подробнее