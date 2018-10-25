Законопроект №666: Рийгикогу отклонил предложение о десятикратном увеличении языковых штрафов

По словам Стальнухина, ему крайне жаль, что некоторые депутаты Рийгикогу повелись на провокацию и поставили свои подписи под законопроектом. ”Конечно же, это достойно сожаления и их оправдания в том, что они не так поняли смысл поправок, никак не умаляют их поступка. Но я рад, что большинство депутатов придерживаются здравого смысла и не повелись на эти глупости”, — сказал Михаил Стальнухин.

Как отметил Стальнухин, под стать смыслу законопроекта — увеличение максимального денежного взыскания за невыполнение закона о языке с нынешних 640 евро до 6400, он еще и внесен на рассмотрение парламента под весьма недвусмысленным номером — 666. ”Законопроект 666 — это убожество как с точки зрения заложенной в него идеи, так и предполагаемых мер. Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающих что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей на выборах”, — добавил политик.

По словам Стальнухина, вышеупомянутый законопроект — это позорное пятно и такие законодательные акты стране не нужны. ”Сегодня государство делает очень много для того, чтобы люди добровольно могли изучать эстонский язык. Это различные бесплатные языковые курсы, языковые кафе, дигитальные материалы — это то, что действительно мотивирует людей учить язык, а не вот этот вот позор, который мы сегодня обсуждали в парламенте”, — добавил Стальнухин.

В ходе состоявшегося сегодня голосования, законопроект, предусматривающий десятикратное увеличение штрафа за невыполнение языковых требований, был отклонен 32 голосами.