Законопроект №666: Рийгикогу отклонил предложение о десятикратном увеличении языковых штрафов

По словам Стальнухина, ему крайне жаль, что некоторые депутаты Рийгикогу повелись на провокацию и поставили свои подписи под законопроектом. ”Конечно же, это достойно сожаления и их оправдания в том, что они не так поняли смысл поправок, никак не умаляют их поступка. Но я рад, что большинство депутатов придерживаются здравого смысла и не повелись на эти глупости”, — сказал Михаил Стальнухин.

Как отметил Стальнухин, под стать смыслу законопроекта — увеличение максимального денежного взыскания за невыполнение закона о языке с нынешних 640 евро до 6400, он еще и внесен на рассмотрение парламента под весьма недвусмысленным номером — 666. ”Законопроект 666 — это убожество как с точки зрения заложенной в него идеи, так и предполагаемых мер. Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающих что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей на выборах”, — добавил политик.

По словам Стальнухина, вышеупомянутый законопроект — это позорное пятно и такие законодательные акты стране не нужны. ”Сегодня государство делает очень много для того, чтобы люди добровольно могли изучать эстонский язык. Это различные бесплатные языковые курсы, языковые кафе, дигитальные материалы — это то, что действительно мотивирует людей учить язык, а не вот этот вот позор, который мы сегодня обсуждали в парламенте”, — добавил Стальнухин.

В ходе состоявшегося сегодня голосования, законопроект, предусматривающий десятикратное увеличение штрафа за невыполнение языковых требований, был отклонен 32 голосами.

”Это предложение не более, чем предвыборный популизм. Исследования показывают, что мотивация людей изучать эстонский увеличилась. Мы считаем, что государство должно обеспечить всем желающим возможность изучать язык, а не думать над тем, как их наказать”, — прокомментировал инициативу парламентариев социал-демократ Евгений Осиновский.

Осиновский напомнил, что Касса по безработице теперь также предлагает возможность изучать эстонский язык и работающим людям, и этой возможностью люди активно пользуются. Однако, по словам Осиновского, одним из наиболее проблемных мест на данный момент является негибкая система языкового обучения — все больше людей прекращают на определенном этапе посещать курсы, которые зачастую проходят в рабочее время.