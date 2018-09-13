Закончился ремонт целого ряда внутриквартальных дорог района Кесклинн
Восстановительный ремонт целого ряда внутриквартальных дорог в районе Кесклинн, начавшийся в середине июля этого года, был завершен на этой неделе.
Восстановительный ремонт целого ряда внутриквартальных дорог в районе Кесклинн, начавшийся в середине июля этого года, был завершен на этой неделе.
”Летом этого года в районе Кесклинн было отремонтировано много внутриквартальных улиц и пешеходных дорожек. На этой неделе был закончен ремонт на улице Выльви, ремонт дорожки около детского сада по адресу Саку, 7, ремонт на улице Кристийна (отрезок между улицами Луха и Койду), улице Лятте, отрезке улицы Иманта (ул. Марди — ул. Вана-Лийвамяэ), на улице Вана-Лийвамяэ, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Хочу выразить благодарность подрядчику за хорошую организацию работ в сложных условиях и за качество укладки асфальта”.
В ходе восстановительного ремонта было обновлено асфальтовое покрытие дорог и дорожная разметка, заменены износившиеся бордюры и канализационные люки. Стоимость работ составила 263 000 евро. Работы осуществляла фирма Viamer Grupp OÜ по заказу Таллиннского коммунального департамента.
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