Закончилась реставрация фасада Казанской церкви в Таллинне

Вчера одновременно с богослужением в честь Рождества Богородицы в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Казанской церкви) с участием митрополита Таллиннского и Эстонского Корнилия отмечалось и завершение реставрации фасада церкви, сообщает Раэпресс.

Заведующая Таллиннским департаментом культуры Айни Хярм отметила, что город крайне заинтересован в сохранении старейшей деревянной церкви Таллинна и сделает все, чтобы помочь приходу привести здание в полный порядок к 300-летию храма, которое будет отмечаться в 2021 году.

Таллиннская церковь Рождества Пресвятой Богородицы была открыта 21 сентября 1721 года. До первой мировой войны это была гарнизонная церковь, а с 1919 года ее прихожанами стали гражданские люди.

В 1835 году церковь подверглась первой перестройке. Ее даже хотели в 1859 году заменить каменным храмом, но ограничились ремонтом, в ходе которого новый облик обрели колокольня и шпиль, во внутренних помещениях появилась богатая роспись. В 1866 году был заказан новый иконостас.

Церкви удалось пережить мартовскую бомбардировку Таллинна в 1944 году, когда была разрушена большая часть расположенных рядом районов Сибулакюла и Келдримяэ в Таллинне, а также предолимпийский строительный бум 1980 года, когда рядом воздвигалась гостиницы "Олимпия" и были снесены десятки деревянных домов в окрестности.

Теперь же церковь в контрасте выглядит как особая жемчужина архитектуры между гостиницей и офисным зданием Nordea.