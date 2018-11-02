Закон запрещает физически наказывать детей: что думают об этом родители и должны ли вмешиваться очевидцы?

Так, 42% респондентов отметили, что в определенной ситуации применение физического насилия в отношении ребенка оправдано. Две трети ответивших согласились, что физическое наказание — это насилие, а не метод воспитания, но это не означает, что они к нему не прибегают или не считают оправданным. Таких родителей, которые считают физическое наказание насилием, но в определенных случаях оправдывают его применение, насчитывается 22%.

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При этом насилие в отношении взрослого приемлемым считает меньшее количество респондентов — всего 19%. Иными словами: часть взрослых могут оправдать применение насилия в отношении ребенка, но не могут оправдать применение насилия в отношении взрослого.

По словам руководителя отдела семейной политики Министерства социальных дел Пирье Турк, у этого явления есть исторические причины, ведь раньше считалось, что дети не понимают, что им говорят, и является некомпетентными.

Сегодня самые распространенные методы воспитания все же более гуманны: побуждение к хорошему поведению, разъяснения и запреты. Тем не менее, треть родителей признает, что в течение последнего года угрожали ребенку насилием, 15% трепали ребенка за волосы и 14% применяли ремень или шлепки.