02.11.2018, 11:07

Закон запрещает физически наказывать детей: что думают об этом родители и должны ли вмешиваться очевидцы?

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ТАБЛИЦА
Анетте Парксепп
Анетте Парксепп
 
EST 9
Закон запрещает физически наказывать детей: что думают об этом родители и должны ли вмешиваться очевидцы?
Foto: Shutterstock

Хотя обычно родители знают, что физически наказывать ребенка запрещено по закону, свежее исследование Praxis показывает, что почти половина взрослых все же считают этот метод воспитания приемлемым, пишет Eesti Päevaleht.

Так, 42% респондентов отметили, что в определенной ситуации применение физического насилия в отношении ребенка оправдано. Две трети ответивших согласились, что физическое наказание — это насилие, а не метод воспитания, но это не означает, что они к нему не прибегают или не считают оправданным. Таких родителей, которые считают физическое наказание насилием, но в определенных случаях оправдывают его применение, насчитывается 22%.

Ekspress Meedia

При этом насилие в отношении взрослого приемлемым считает меньшее количество респондентов — всего 19%. Иными словами: часть взрослых могут оправдать применение насилия в отношении ребенка, но не могут оправдать применение насилия в отношении взрослого.

По словам руководителя отдела семейной политики Министерства социальных дел Пирье Турк, у этого явления есть исторические причины, ведь раньше считалось, что дети не понимают, что им говорят, и является некомпетентными.

Сегодня самые распространенные методы воспитания все же более гуманны: побуждение к хорошему поведению, разъяснения и запреты. Тем не менее, треть родителей признает, что в течение последнего года угрожали ребенку насилием, 15% трепали ребенка за волосы и 14% применяли ремень или шлепки.

Физическое наказание детей более однозначно было запрещено вступившим в начале 2016 года законом о защите детей, однако выясняется, что общество относится к физическому наказанию детей еще более толерантно, чем раньше. Исследователи не исключают, что причина может крыться в том, что более раннее исследование проводилось тет-а-тет, а нынешнее — в интернете, что предполагает большую открытость.

Президент Союза защиты детей Эне Томберг частично связывает подобное положение дел с возросшим темпом жизни и суетой. ”У нас нет времени заниматься проблемой: мы отвешиваем шлепок и считаем, что ситуация изменится. Наоборот, проблема только усугубится”. Исследование, действительно, показывает, что родители, которые в детстве сами стали жертвой насилия или наблюдали физическое наказание со стороны, более склонны воспитывать детей в том же духе. Мальчиков наказывают чаще, чем девочек.

По словам аналитика Praxis Кристи Аннисте, многие родители не совсем осознают, что такое физическое наказание, и не рассматривают в качестве такового, к примеру, трепание за волосы или шлепки.

”Физическое наказание для детей очень унизительно. Оно полностью противоречит принципу, что маленький человек рядом с тобой — это тоже личность и ты уважаешь его мнение, права и обязанности”, — говорит Турк.

Если родители не могут выражать себя без применения насилия, то могло бы помочь вмешательство очевидцев, но последние отмечают, что особо не знают, что надо делать. К тому же, согласно исследованию, многие считают воспитание детей внутрисемейным делом, в которое окружающие вмешиваться не должны. Турк приводит в пример Финляндию, у которой ушло 30 лет на то, чтобы общество перестало считать физическое наказание приемлемым.

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