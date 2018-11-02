Закон запрещает физически наказывать детей: что думают об этом родители и должны ли вмешиваться очевидцы?

Физическое наказание детей более однозначно было запрещено вступившим в начале 2016 года законом о защите детей, однако выясняется, что общество относится к физическому наказанию детей еще более толерантно, чем раньше. Исследователи не исключают, что причина может крыться в том, что более раннее исследование проводилось тет-а-тет, а нынешнее — в интернете, что предполагает большую открытость.
Президент Союза защиты детей Эне Томберг частично связывает подобное положение дел с возросшим темпом жизни и суетой. ”У нас нет времени заниматься проблемой: мы отвешиваем шлепок и считаем, что ситуация изменится. Наоборот, проблема только усугубится”. Исследование, действительно, показывает, что родители, которые в детстве сами стали жертвой насилия или наблюдали физическое наказание со стороны, более склонны воспитывать детей в том же духе. Мальчиков наказывают чаще, чем девочек.
По словам аналитика Praxis Кристи Аннисте, многие родители не совсем осознают, что такое физическое наказание, и не рассматривают в качестве такового, к примеру, трепание за волосы или шлепки.
”Физическое наказание для детей очень унизительно. Оно полностью противоречит принципу, что маленький человек рядом с тобой — это тоже личность и ты уважаешь его мнение, права и обязанности”, — говорит Турк.
Если родители не могут выражать себя без применения насилия, то могло бы помочь вмешательство очевидцев, но последние отмечают, что особо не знают, что надо делать. К тому же, согласно исследованию, многие считают воспитание детей внутрисемейным делом, в которое окружающие вмешиваться не должны. Турк приводит в пример Финляндию, у которой ушло 30 лет на то, чтобы общество перестало считать физическое наказание приемлемым.