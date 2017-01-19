В молодежной среде распространяется новый тренд: с честными глазами арендуют квартиру на короткий срок, а потом… арендодателя там ждет истинный бардак, пишет Kasulik.

”22 декабря я сдала квартиру вежливым молодым людям, которые показались весьма разумными. На следующий день выяснилось, что в квартире была грандиозная пьянка, в ходе которой квартира была разрушена и загажена. Я прибыла на место и объяснила, что сейчас он пойдет и снимет в автомате денег, так как правила были нарушены”, — рассказала Saarte Hääl женщина, сдающая в Курессааре квартиру на короткий срок.

Вместо того, чтобы признать свое свинство, женщину вытолкали за дверь. ”Я сказала, что звукоусилитель останется у меня до тех пор, пока не принесешь деньги — чтобы была причина вернуться. Усилок до сих пор у меня. Мой номер заблокирован”, — поведала женщина.

Помимо прочего, выяснилось, что один из праздновавших абсолютно без стеснения занимался самоудовлетворением на парковке.

Позже стал известен еще один похожий случай с таким же почерком: забронировали квартиру на 6-7 января — отпраздновали — ушли. Квартира, по словам хозяйки, была напрочь прокурена, пол был липок от алкоголя, вонь не выветрилась до сих пор.

Участковый полицейский Курессаареского полицейского отделения Меэлис Юханди сказал, что в интересах как арендодателя, так и арендатора важно заключать письменный договор. Чтобы избежать недопонимания, также важно до заключения сделки зафиксировать в договоре метраж и состояние находящихся в в квартире вещей.

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