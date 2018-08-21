21.08.2018, 16:29

ЗАГС переезжает. В Таллиннском дворце бракосочетаний начинается ремонт


rus.delfi.ee
EST 3
Pulmade teemapäev Õnnepalees
ÕnnepaleeFoto: Eero Vabamaegi

В связи с ремонтом здания Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния по адресу Пярнуское шоссе, 67, с 19 сентября акты будут заключаться по адресу Роозикрантси, 12, а торжественная регистрация бракосочетаний будет проходить по этому адресу с 28 сентября.

Руководитель департамента Карин Каск отметила, что ремонтные работы в соответствии с договором должны завершиться к 1 апреля 2019 года, передает Раэпресс.

Внимание! В связи с переездом, приема не будет 17 и 18 сентября. Регистрации рождений и смерти будут проходить в волостных управах, жителей города будут обслуживать также уездные чиновники департамента.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Индии арестовали мужчину-модель Владислава из Эстонии, который якобы пьянствовал, дебоширил и домогался до женщин

21.08.2018
Полиция индии задержала близ Нью-Дели в Гуруграме мужчину-модель с гражданством Эстонии после того, как местные жители на него пожаловались, якобы он пил, дебоширил и домогался до местной женщины.
Подробнее

ВИДЕО: Создатели новой партии рассказали, надо ли дружить с РФ и ехать к Путину. И возможно ли в ЭР появление русскоязычного правительства

21.08.2018
Сегодня, 21 августа политическое движение Eesti 200 объявило о своем намерении создать партию и участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году. Один из лидеров политической инициативной группы Eesti 200 Кристина Каллас рассказала Delfi, что партия ждет в свои единомышленников, в том числе — русскоязычных.
Подробнее



Маски сброшены? Google назвал главе Luminor имя человека, распространившего записи его разговора с работниками

21.08.2018
Несмотря на то, что Google назвал руководителю банка Luminor имя человека, который распространил скандальное видео под названием Luminor­gate, Эркки Раазуке хочет, чтобы ему назвали и имя человека, который опубликовал и сделал это видео.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

Пенелопа, Ангела-4, Вася, а также Опель. Как нарекают коров в Эстонии? Сколько тёлок — ваших тёзок?

21.08.2018
Центр по контролю продуктивности разместил у себя на домашней страничке две любопытные и забавные таблицы. В первой приведены наиболее часто встречающиеся имена коров в алфавитном порядке. Во второй — по частоте.
Подробнее

ВИДЕО DELFI | Женщина-солдат британской армии: я родом из Эстонии и очень часто говорю на русском языке

21.08.2018
Лана Линк — уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции. По словам Линк, у которой русский родной, во время службы ей часто приходится говорить на этом языке.
Подробнее


"Вы знакомы с мужем Кабаевой?". Интересный вопрос олимпийской чемпионке

21.08.2018
Известная российская спортсменка Светлана Хоркина дала большое интервью порталу sports.ru, в котором двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о своей работе в Госдуме, присоединении Крыма и дружеских отношениях с Алиной Кабаевой.
Подробнее

Россельхознадзор нашел в Ивангороде склад с 500 кг запрещенных продуктов из Эстонии

21.08.2018
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили по соседству с пунктом пропуска через границу в Ивангороде склад, где хранились продукты питания из Эстонии, запрещенные к ввозу в Россию в рамках контрсанкций. Было уничтожено 500 кг продуктов.
Подробнее