Заглянуть в будущее: каковы потребности Эстонии в развитии до 2035 года?

По словам заместителя директора по стратегии, в качестве основных потребностей в развитии посетившие сегодняшний семинара обозначили темы здоровья и образования. ”Мы призвали участников обсуждений подумать о том, каковы основные потребности страны в части развития — чтобы через 16 лет Эстония был местом, где хорошо жить и работать. Чаще всего участники говорили о необходимости сфокусироваться на улучшении здоровья людей и в целом о продлении прожитых без проблем со здоровьем лет”, — отметил Бурнашев, добавив, что также внимание обращали на гибкие и учитывающие потребности людей возможности получения образования и на управление ”умным государством” вместе с народом.

"Семинар показал, что интерес и желание участвовать в будущем и развитии эстонского государства велик. В качестве продолжения семинара мы ждем интересных предложений для уточнения связанных с развитием потребностей государства", — добавил Дмитрий Бурнашев.

Второй большой семинар пройдет на эстонском языке 12 февраля. Здесь будет представлен обзор текущего состояния разработки стратегии, расскажут о потребностях государства в области развития и вместе с участниками обсудят их содержание и необходимые изменения.

Стратегия "Эстония 2035" была инициирована 8 марта 2018 года решением кабинета правительства, которое также возложило на Государственную канцелярию и Министерство финансов задачу координации составления стратегии. Цель разрабатываемой стратегии — задать единое направление движения долгосрочного и устойчивого развития страны.

Семинар "Эстония 2035" 5.02.2019 Фото: государственная канцелярия





Семинар "Эстония 2035" 5.02.2019 Фото: государственная канцелярия





Семинар "Эстония 2035" 5.02.2019 Фото: государственная канцелярия





Семинар "Эстония 2035" 5.02.2019 Фото: государственная канцелярия





Семинар "Эстония 2035" 5.02.2019 Фото: государственная канцелярия





Семинар "Эстония 2035" 5.02.2019 Фото: государственная канцелярия





Семинар "Эстония 2035" 5.02.2019 Фото: государственная канцелярия





Семинар "Эстония 2035" 5.02.2019 Фото: государственная канцелярия



