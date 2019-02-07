Заглянуть в будущее: каковы потребности Эстонии в развитии до 2035 года?

В ходе разработки долгосрочной стратегии ”Эстония 2035” рассматриваются основные потребности и возможности государства в части развития, касающиеся, помимо прочего, здоровья и образования, развития объединений и ускорения экономического роста. Отзывы о стратегии все интересующиеся могут оставить в рамках начинающегося в марте сбора идей, а также на проходящих весной и летом семинарах.
Во вторник, 5 февраля, состоялся первый в этом году общественный семинар, посвященный долгосрочной государственной стратегии "Эстония 2035". По словам заместителя директора по стратегии Государственной канцелярии Дмитрия Бурнашева, семинар оказался богат на новые идеи и весьма конструктивен: "Всего в семинаре приняли участие около 100 представителей различных организаций и союзов, от которых мы получили основательные отзывы об уже проделанной работе и об основных долгосрочных потребностях государства в том, что касается развития".
В ходе начавшегося в марте прошлого года составления стратегии при участии экспертов и различных инициативных групп были проанализированы глобальные, европейские и внутригосударственные тренды, и их влияние на развитие Эстонии. Исходя из них, занимающаяся стратегией рабочая группа определила потребности государства в части развития на сегодня, которые и обсуждались на русскоязычном семинаре с участием инициативных групп и всех заинтересованных.
По словам заместителя директора по стратегии, в качестве основных потребностей в развитии посетившие сегодняшний семинара обозначили темы здоровья и образования. ”Мы призвали участников обсуждений подумать о том, каковы основные потребности страны в части развития — чтобы через 16 лет Эстония был местом, где хорошо жить и работать. Чаще всего участники говорили о необходимости сфокусироваться на улучшении здоровья людей и в целом о продлении прожитых без проблем со здоровьем лет”, — отметил Бурнашев, добавив, что также внимание обращали на гибкие и учитывающие потребности людей возможности получения образования и на управление ”умным государством” вместе с народом.
"Семинар показал, что интерес и желание участвовать в будущем и развитии эстонского государства велик. В качестве продолжения семинара мы ждем интересных предложений для уточнения связанных с развитием потребностей государства", — добавил Дмитрий Бурнашев.
Второй большой семинар пройдет на эстонском языке 12 февраля. Здесь будет представлен обзор текущего состояния разработки стратегии, расскажут о потребностях государства в области развития и вместе с участниками обсудят их содержание и необходимые изменения.
Стратегия "Эстония 2035" была инициирована 8 марта 2018 года решением кабинета правительства, которое также возложило на Государственную канцелярию и Министерство финансов задачу координации составления стратегии. Цель разрабатываемой стратегии — задать единое направление движения долгосрочного и устойчивого развития страны.