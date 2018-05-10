10.05.2018, 08:20

Загадка сгоревшего миллионера: погибший при таинственных обстоятельствах бизнесмен был застрахован почти на 800 000 евро

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Марта Тууль
Марта Тууль
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 2
Загадка сгоревшего миллионера: погибший при таинственных обстоятельствах бизнесмен был застрахован почти на 800 000 евро
Illustratsioon: Ats Nukki

Девять лет назад в своем автомобиле сгорел миллионер, торговец автомобилями. Полиция посчитала, что это несчастный случай. Но потом начали выясняться странные вещи, пишет Eesti Ekspress.

На похоронах царила странная атмосфера. Погибший мужчина не имел имущества и имел большие долги, его предприятие испытывало трудности. Месяцем ранее он подарил два принадлежавших ему объекта недвижимости. Все наследники отказались от своего права наследования. У мужчины было четыре договора страхования жизни на чрезвычайно большую сумму, при выплате которой также получили свою долю известные экс-полицейские Рейго Кала и Койт Пикаро. А местонахождение более 100 000 евро страховых сумм до сих пор неизвестно. Есть и еще странные детали, и связанным с этим судебным процессам не видно конца. Что же на самом деле произошло?

Сгоревший автомобиль на пустой дороге

Однажды ранним утром летнего дня 2009 года светло-серый микроавтобус Nissan Primastar приезжает на заправку Stat­oil в Кейла. Водитель машины одит в светлое полупальто и темные брюки. Его зовут Райнер Мыйк, ему 38 лет, он известный торговец автомобилями, один из владельцев Auser Auto . Этим утром он заправляется топливом и покупает бутылку воды.

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