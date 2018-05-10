Загадка сгоревшего миллионера: погибший при таинственных обстоятельствах бизнесмен был застрахован почти на 800 000 евро

На похоронах царила странная атмосфера. Погибший мужчина не имел имущества и имел большие долги, его предприятие испытывало трудности. Месяцем ранее он подарил два принадлежавших ему объекта недвижимости. Все наследники отказались от своего права наследования. У мужчины было четыре договора страхования жизни на чрезвычайно большую сумму, при выплате которой также получили свою долю известные экс-полицейские Рейго Кала и Койт Пикаро. А местонахождение более 100 000 евро страховых сумм до сих пор неизвестно. Есть и еще странные детали, и связанным с этим судебным процессам не видно конца. Что же на самом деле произошло?

Сгоревший автомобиль на пустой дороге

Однажды ранним утром летнего дня 2009 года светло-серый микроавтобус Nissan Primastar приезжает на заправку Stat­oil в Кейла. Водитель машины одит в светлое полупальто и темные брюки. Его зовут Райнер Мыйк, ему 38 лет, он известный торговец автомобилями, один из владельцев Auser Auto . Этим утром он заправляется топливом и покупает бутылку воды.