Загадка природы: количество рысей в эстонских лесах сокращается

Ситуация с тотемным животным юбилейных празднований 100-летия ЭР — рысью — оставляет желать лучшего, пишет Eesti Päevaleht.

На прошлой неделе Европейское агентство по окружающей среде обнародовало рапорт, согласно которому ситуацию с популяцией рысей в эстонских лесах в целом можно назвать очень плохой.

Прошлой осенью в Эстонии насчитывалось примерно 350 особей (53 семьи), что на 14% меньше, чем годом ранее. Популяция рысей заметно сократилась в 2009 и 2010 годах, когда снежная зима сильно повлияла на численность косуль, которыми питаются рыси. С тех пор количество рысей неуклонно уменьшается, и знаков восстановления популяции не видно.

Ситуация кажется странной, потому что к настоящему моменту количество косуль по сравнению с тем временем значительно увеличилось и даже звучат разговоры о необходимости регулировать поголовье, но роста популяции рысей это не вызвало. В качестве причин вымирания рысей называются также различные заболевания и браконьерство.

Согласно руководству агентуры, в предстоящем сезоне охота на рысей во всех уездах должна быть запрещена, за исключением больных и проблемных особей. Некоторые специалисты надеются, что популяция все же медленно, но верно будет восстановлена.