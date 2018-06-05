Задушивший в Пыхья-Таллинне в пьяном виде сожительницу получил 10 лет тюрьмы

Накануне Харьюский уездный суд признал ранее не наказывавшегося в уголовном порядке 41-летнего Антона Кузиленкова виновным в убийстве сожительницы и приговорил его к 10 годам лишения свободы, передает rus.err.ee.

По версии Пыхьяской окружной прокуратуры, Александр в ходе совместного распития спиртных напитков задушил свою спутницу жизни 17 ноября 2017 года в квартире одного из домов на улице Сыле.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, Александр и его 53-летняя сожительница вместе употребляли алкоголь, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Мужчина напал на женщину, начал ее душить, и пострадавшая скончалась на месте.

Александр в тот же день был задержан.