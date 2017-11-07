07.11.2017, 15:45

Задержавший рэпера Beebilõust мужчина награжден знаком отличия

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rus.delfi.ee
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Kodanikujulguse aumärkide kätteandmine 2017
Kodanikujulguse aumärkide kätteandmine 2017Foto: Karin Kaljuläte

Вчера министр юстиции Урмас Рейнсалу наградил Знаком отличия за гражданское мужество 28 человек, которые своими действиями спасли жизнь, помогли в поимке преступника, предотвратили преступление или помогли его жертве.

Среди прочих награжден был и мужчина, который зимой этого года предотвратил побег Андруса Элбинга, более известного как рэпер Beebilõust, пытавшегося при помощи мачете ограбить местный продуктовый магазин.

В марте Харьюский уездный суд признал виновным Андруса Элбинга в вооруженном ограблении магазина и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из которых реально ему пришлось отсидеть три месяца.

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