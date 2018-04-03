Задержаны четыре руководителя Tallinna Linnatranspordi AS, их подозревают во взяточничестве и в нарушении правил госзакупок

Сегодня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Трех из них подозревают в нарушении требований госзакупок и предоставлении преимущества, одного — во взяточничестве.

Пресс-секретарь ведомства Урмас Тооминг на вопрос, соответствует ли информация об обыске действительности, ответил: ”Не комментирую”. На вопрос, почему он не комментирует, Тооминг отказался отвечать и посоветовал обратиться к директору TLT Энно Тамму.

Тамм же сообщил, что не может сейчас говорить: у него — совещание, которое продлится еще пару часов.

Суть уголовного дела — госзакупки подержанных автобусов с 2012 года. Одному из ведущих сотрудников вменяют получение взятки в крупном размере в период с 2012 по 2017 годы: чтобы конкретные предприятия получили предпочтение в ходе конкурса на поставку как подержанных автобусов, так и услуг по их ремонту. Объем имущества, полученного в качестве взятки, в общей сложности достигает порядка 2 млн евро.

Также задержаны и еще трое сотрудников, связанных с поставками товаров и услуг для Tallinna Linnatranspordi AS.

Прокурор по особо важным делам Пыхьяской окружной прокуратуры Леэлет Кивиоя объяснила, что сейчас ведутся первоначальные следственные действия в рамках уголовного дела, которое было заведено прошлым летом. ”К настоящему моменту мы собрали достаточно доказательств, чтобы задержать в качестве подозреваемых в совершении преступления семерых. В отношении двух из них прокуратура планирует ходатайствовать о взятии под стражу”, — поведала Кивиоя.

Среди задержанных член правления АО Алар Урм, директор службы автобусного движения Андрес Херкель, заведующий автобусными ремонтными мастерскими Ханнес Эрбсен и его заместитель Яанус Винк, сообщает Раэпресс.

Председатель АО Энно Тамм подчеркнул, что никого нельзя обвинять до вынесения судебного решения, а тем более, до выявления обстоятельств дела. В то же время он отметил, что внутренний аудит выявлял на предприятии некоторые несоответствия, вызывавшие вопросы, однако при внутренних проверках нет возможности и права проводить следственные действия. Тамм отметил, что по результатам внутреннего контроля правление пришло 28 марта к выводу об освобождении Яануса Винка от занимаемой должности.

"Однако, — сказал он, — мы не поспели за ходом событий. Теперь следующим шагом станет освобождение Винка от должности и приостановка служебных полномочий остальных задержанных до выяснения обстоятельств".

Ситуация, подчеркнул Тамм, малоприятная и чрезвычайно огорчительная. Будет делаться все для восстановления доверия и сохранения доброго имени предприятия. Дополнительные комментарии в пределах возможного Тамм даст на пресс-конференции после заседания в среду Таллинской городской управы.

Мэр Таллинна Таави Аас, комментируя ситуацию с задержанием сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT), сказал, что ситуация эта еще чересчур свежа, чтобы делать выводы: кто и в каком объеме должен отвечать.

”Я знаю об этом несколько дней, что внутренний аудит TLT занимался этой темой, и там есть проблемы”, — поведал политик.