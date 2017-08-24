Задержанный в Косово Денисов — Delfi: полиция сказала, что свобода слова не для них

По словам бывшего ведущего Tallinna TV Родиона Денисова, поездка в Косово была только для того, чтобы погостить у друзей и написать статьи для своего журнала.

По утверждению Денисова, он ранее много раз был в Косово и проблем не было ни разу. "В этот раз я хотел навестить своих друзей-сербов и также планировал написать статьи для своего журнала ("Красивая жизнь" — прим. ред.). Я и раньше писал о Косово, и эти статьи были очень популярны", — говорит Денисов Delfi.

Сейчас Денисов вместе со своими спутниками в Сербии, куда его отправили из Косово. В Эстонию он вернется завтра вечером.

Вместе с Денисовым ездили в Косово его супруга Вера и гражданин Латвии, журналист Юрий Алексеев, который работает на канале RTVplus. С ними также должны были поехать журналисты из России, из Вологды, но их не пустили в страну.

Выразил мнение с социальной сети

Втроем они ездили по Косово и знакомились с местным бытом. "Мы ходили, например, в церкви и говорили с монахами", — описывает Денисов. По его словам, он видел, как изменился быт Косово за четыре года и большей частью в худшую сторону. Свое мнение он выразил и в Facebook, где он назвал установленные выступившим против Сербии албанцам памятники чудищами.

Из-за критических постов в социальной сети полиция Косово задержала Денисова и двух его спутников. "Они якобы уже следили, что мы делаем. Нам сказали, что мы нарушили три закона, — говорит он. — Спросили, сколько денег мы получим за такую деятельность. Я ответил, что ничего не получим".

Денисов сказал полицейским, что они европейские журналисты и поэтому должна действовать свобода слова. "В полиции на это ответили, что их не интересует, свобода слова не для них, — описывает Денисов. — Нам сообщили, что мы должны освещать только пропаганду их страны".

Критикует Денисов и Министерство иностранных дел Эстонии. "Ни один дипломат не связался с нами, — говорит он. — А в полицейском участке нам самим запретили контактировать с Министерством иностранных дел".

Всего их троих удерживали в полицейском участке шесть часов, после чего, по утверждению Денисова, их заставили подписать документ на албанском языке. Тогда их доставили к сербской границе, и через час они были в Сербии.

Денисову и его спутникам въезд не запретили, но в следующий раз по приезде в страну обещали ждать их с наручниками. "Скажем так, что я больше особо туда не рвусь. Может быть, через несколько лет, когда эта страна станет более демократической", — говорит он.

"Попробуем здесь в Сербии немного расслабиться, — завершает Денисов. — Все это было очень неприятно".