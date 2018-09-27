Задержанный в Финляндии за отмывание денег Борис из Пайде — кто он такой?

Eesti Päevaleht удалось вчера в окрестностях Пайде на минутку встретиться с матерью Бориса Марией. По словам матери, она в последний раз видела сына примерно месяц назад. Раньше она ездила к сыну в гости в Финляндию, но теперь больше не бывала там два года. Мать описала сына как трудолюбивого и честного человека. Хотя она не смогла сказать, кто начальник Бориса в Финляндии, она была уверена, что именно работодатель — тот, кого нужно обвинять в возможных преступлениях.

Сейчас заботящаяся о маленьких внуках женщина, говоря об аресте сына, сделалась печальной и твердила, что ее сын не сделал ничего плохого. В то же время она признала, что не очень хорошо знает, чем Борис занимался в Финляндии.

Другие говорившие об Ильичеве местные разделились на две группы. Для одних новость о задержании мужчины в Финляндии не стала особенным сюрпризом. "Он порядочный суслик, я вообще не удивляюсь", — сказала одна пожелавшая остаться анонимной женщина.

А сосед Ильичева Юло описал его как хитрого бизнесмена, который так просто обычную работу не делает. Даже для каждого маленького мазка кисти у Бориса якобы есть свой человек. По словам Юло, Ильичев скромный и особенного внимания не ищет. Из вежливости иногда здоровался, но подольше поговорить с соседом ему до сих пор не удавалось.

Ильичев до сих пор официально член правления Украинского объединения соотечественников "Спогад" города Пайде. Другой член правления этого же некоммерческого объединения Вилина Ханге сказала, что она мало общалась с Ильичевым — примерно раз в год, когда нужна была подпись на отчеты за хозяйственный год. Из-за переезда в Финляндию Ильичев написал заявление, чтобы уйти из правления общества. Поскольку объединение больше не активно, его дела заброшены.

Foto: Taavi Sepp

Ханге признала, что когда она утром услышала по радио имя Бориса, у нее было чувство, как будто ее окатили кипятком. "Это настолько опечалило меня, что я не могу это объяснить. Я в замешательстве", — призналась она.

Ильичев раньше также входил в правление теперь попавшей под следствие в Финляндии Airiston Helmi, но его полномочия прекратили в 2016 году.

В ходе прошедших в выходные обысков нашли сотни тысяч евро наличными.

На закрытом предварительном заседании как Ильичев, так и Еремин через адвокатов отрицали вину и утверждали, что их связь с находящейся в фокусе расследования фирмой очень слабая.