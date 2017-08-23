Задержанного в Косово эстонского журналиста Родиона Денисова отпустили

Двое граждан Эстонии - Родион Денисов и его супруга Вера, и гражданин Латвии, также журналист, Юрий Алексеев, были задержаны в среду, 23 августа, властями Республики Косово после того, как они записали интервью с мэром города Партеш в Косово. После шести часов в полицейском участке задержанных отпустили и они выехали в Сербию.

"Полиция задержала иностранцев. Выясняется причина их пребывания в Косово", - рассказал СМИ руководитель районной полиции Косово Азиз Шабан, в то время как косовский сайт RTKLive сообщил, что иностранцев задержали за пророссийскую деятельность и что они работали против интересов Косово, пишет rus.err.ee.

Как сказал порталу rus.err.ee Родион Денисов никакой пророссийской деятельности им в вину не ставили: "Это выдумка СМИ. Нас обвинили в том, что мы якобы неуважительно отозвались о косовских памятниках на страницах в социальных сетях".

По словам Денисова, он в Косово был четыре раза, в этот раз заезжал в Косово два раза: "Я ездил с журналистской целью, хотел увидеть ситуацию своими глазами: как живут люди, что изменилось. Мы посетили церкви, монастыри. Когда собирались выезжать в Сербию, нас задержали. Отобрали вещи и телефоны и не разрешили позвонить нашему консулу. В участке мы пробыли шесть часов. На нас оказывалось психологическое давление: называли какие-то имена местных деятелей, которых я не знаю, пытаясь найти какую-то связь. Когда выпустили, нам сказали, что нам не запрещен въезд в Косово, но пригрозили, если мы приедем в следующий раз, нас встретят с наручниками".