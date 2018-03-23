Задержанного КаПо 20-летнего студента из России приговорили в Эстонии к четырем годам тюрьмы

Студент Вируского колледжа ТТУ, гражданин РФ, Алексей Васильев 21 марта был приговорен Харьюским уездным судом к четырем годам тюремного заключения. Он был задержан сотрудниками Полиции безопасности (КаПо), как агент ФСБ, в ноябре 2017 года.

Согласно решению суда, Алексей Васильев был осужден по двум статьям, пишет rus.err.ee.

Согласно статье 261 (1) Уголовного кодекса, которая рассматривает наказание за незаконное проникновение в сеть газоснабжения или энергоснабжения в виде лишения свободы сроком до двух лет, Васильев получил год тюрьмы.

По статье 233, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем, в виде лишение свободы сроком от 2 до 10 лет лишения свободы, молодому человеку присудили четыре года тюрьмы.

В итоге суд приговорил Алексея Васильева к четырем годам заключения. Срок отсчитывается с момента его задержания 4 ноября 2017 года.

Васильев был задержан эстонскими властями при попытке покинуть страну через пограничный пункт в Нарве. По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.

Васильев — житель города Кингисеппа, получил свое первое профессиональное образование в Силламяэском училище по специальности "Обслуживание программного обеспечения и баз данных".