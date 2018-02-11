Зачем Таллиннская городская канцелярия приобрела новый автомобиль?

Депутат Таллиннского городского собрания Аннела Оясте (Социал-демократическая партия) направила запрос мэру Таллинна Таави Аасу в связи с приобретением городской управой нового служебного автомобиля Volvo S 90.

Раэпресс приводит ответ мэра Таллинна на депутатский запрос:

1. Согласно утверждению Таави Ааса, он живет в Таллинне, в Мяхе. Зачем нужен автомобиль с двигателем мощностью свыше 150 kW (читай, 185 kW) и двумя ведущими осями для передвижения по городу?

В связи с данным тендером на поставку мне доставляет удовольствие сообщить, что мы получили автомобиль побольше и с более вместительным салоном, который стоит меньше ныне имеющегося. Нынешний автомобиль Mercedes-Benz E350 d стоил без налога с оборота 49 990 евро, а в результате предложения от "Инфо-Ауто" мы получим новый за 48 325 евро.

В данном случае надо отдавать себе отчет, что речь идет о представительском автомобиле Таллиннской городской канцелярии, используемом также для перевозки зарубежных гостей, а не только для единоличного пользования мэром города. Автомобиль, действительно, большую часть времени передвигается по Таллинну, но не только. Обе ведущие оси — это фактор надежности и безопасности, обеспечивающий лучшее сцепление с дорожным полотном и проходимость в различных условиях. Указанная Вами мощность, позвольте заверить, отнюдь не является чем-то исключительным на улицах Таллинна, особенно, если учесть, что речь идет о большом представительского класса автомобиле.

2. В связи с состоянием здоровья бывший мэр Эдгар Сависаар использовал специальный автомобиль и водителя, в конце 2016 года он отказался от использования как автомобиля, так и водителя. Но должность водителя не была ликвидирована, этим удобством пользуется и нынешний мэр Таллинна. Таави Аас, по каким касающимся состояния здоровья или иным причинам Вы не в состоянии сами управлять автомобилем?

Я, бесспорно, в состоянии управлять автомобилем, но данным автомобилем пользуются и другие члены городской управы, а также зарубежные гости. Использование служебных автомобилей руководителями высокого ранга — довольно распространенная практика, и если Вы полагаете, что, например, Ваши товарищи по партии — министры правительства Эстонии должны от них отказаться, то можете обратиться к ним с соответствующим предложением.

3. Во время предвыборной кампании мэр города Таави Аас подчеркивал свое бережное отношение к природе, неоднократно совершая поездки в Мустамяэ на автобусе, а по центру города однажды даже на велосипеде. Почему Таави Аас при выборе нового дорогого автомобиля не предпочел ему щадящий природу электромобиль, показывая тем самым пример горожанам?

Выбор представительского автомобиля среди электромобилей довольно скуден, кроме того, покупка электромобиля в качестве представительского была бы не очень милосердной по отношению к городской казне столицы. Если Вы имеете в виду ту модель, которая недавно совершила полет на ракете, то она стоит, увы, во много раз больше, чем ставший теперь представительским для городской управы автомобиль. Более дешевые варианты электромобиля, к сожалению, либо слишком миниатюрны, чтобы вместить сразу несколько человек, либо имеют очень небольшой пробег без подзарядки, а это может оказаться проблемой при поездках за пределы города.