08.03.2018, 14:40

Зачем инвесторы проекта целлюлозного завода пожертвовали реформистам 13 300 евро?

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EurodFoto: Madis Veltman

Члены инвесторской группы, продвигающие идею строительства целлюлозного завода в Тартумаа, в прошлом году пожертвовали партиям в общей сложности 13 300 евро. Вся сумма ушла Партии реформ.

Согласно данным Комиссии по надзору за финансированием партий, реформистов поддержали три инвестора: Мати Полли (4400 евро), Кайдо Йыэлехт (4900 евро) и Пеэтер Мянд (4000 евро).

В 2016 году бизнесмены пожертвований партиям не совершали.

Вчера члены Тартуского городского собрания единогласно проголосовали за прекращение процесса строительства целлюлозного завода в волости. Голосование состоялось в 21:47 после семичасового заседания: 33 голоса ”за”, 0 воздержалось и 0 против.

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