Забытый в животе пациента тампон привел к выплате компенсации в размере цены автомобиля

Клиника Тартуского университета решила пойти на соглашение с пациентом и выплатить ему 14 000 евро за ущерб, нанесенный медиками, забывшими 7 лет назад в ходе операции по удалению аппендицита марлевый тампон в брюшной полости, пишет Eesti Ekspress.

В 2011 году пациент Х почувствовал странные боли в животе. Его адвокат в направленном в Тартуский уездный суд иске описывал, как пациент годами вынужден был терпеть мучения.

Причины страшных болей выяснились при ультразвуковом обследовании, показавшим, что в животе находится чужеродный предмет — использовавшийся при операции марлевый тампон.

Вопрос был решен без судебного разбирательства. В конце лета Тартуский уездный суд вынес постановление о том, что стороны достигли соглашения.

Представляющий пациента адвокат сказал Eesti Ekspress через своего секретаря, что не желает общаться на эту тему и оставил отправленные ему вопросы без ответа.

Член правления клиники Тартуского университета Маргус Ульст сообщил Eesti Ekspress, что клиника была заинтересована в том, чтобы иск рассматривался в суде.

”Таким образом мы смогли бы узнать, какова цена такого дела”, — отметил Ульст. Но суд постарался до начала разбирательства по исковому заявлению примирить стороны, и это ему удалось.

Договоренность стала возможной, когда пациент и его адвокат согласились на компенсацию в объеме 14 000 евро, в то время как сначала требовали 60 000.

”В итоге они пришли к нормальной сумме. Та, которую они хотели получить сначала, была непропорциональной”, — сказал Ульст.

Позиция пациента изменилась, когда он узнал, что необходима судебная экспертиза. Один из ведущих таллиннских хирургов был готов ее сделать, но запросил 7500 евро за эту работу, оценив ее объем в 50 часов, за каждый из которых ему нужно было бы заплатить 150 евро.

Клиника была согласна на экспертизу.

Отказавшись от экспертизы, пациент и его адвокат согласились на сумму в четыре раза меньшую запрашиваемой изначально.

Клиника признала свою вину. Ответственность за забытый в животе тампон несет известный хирург, руководитель, хотя операцию производил самостоятельно врач-резидент последнего курса университета. Между тем, непосредственно учет тампонов в ране ведет операционная сестра. Именно она должна сообщать хирургу, все ли используемые при операции тампоны извлечены, а уже потом хирург зашивает рану.

По словам Ульста, несмотря на это, случается, когда тампоны остаются в животе, из-за того, что при подсчете тампонов сестра так или иначе опирается на то, что они находятся в упаковках по 10 штук, но очень редко бывает, когда в реальности их там 9 или 11.

Тампон — чужеродное тело и организм ведет с ним борьбу всеми средствами: вокруг тампона образуется капсула из соединительной ткани, в отдельных случаях может начаться нагноение, объясняет Ульст.

Лечебные учреждения предпочитают, чтобы подобные требования со стороны пациентов обсуждались бы тихо, без особого внимания со стороны общественности.

В США иски против врачей давно стали серьезным сектором юридического бизнеса, и в крайних случаях доходит до того, когда от больницы требуют возмещения даже в случаях малейшего недовольства, когда, например, сотрудник недостаточно приветлив или позволил себе острое слово.

В Эстонии в начале этого года был сделан обзор, в котором Министерству социальных дел даются рекомендации по размерам компенсаций, выплачиваемых пациентам. Исходя из этого в Эстонии можно было бы ежегодно выплачивать компенсации в 500 случаях врачебных ошибок, а средний размер возмещения ущерба находился бы на уровне 4000-5000 евро.

В случаях легких ошибок, последствия которых устраняются за месяц, компенсация составляла бы 100-500 евро, говорится в отчете. В случаях особо тяжелых последствий ошибок для здоровья пациентов или случаях смерти пациентов по вине медиков возмещение могло бы достигать 100 000 евро.

Сумма, выплаченная за забытый в брюшной полости тампон, подпадает под категорию компенсаций тяжелых повреждений. В вышеприведенном случае в результате нанесенного врачебной ошибкой пациенту ущерба у него зафиксировали недостаток здоровья средней степени.

По словам Ульста, предыдущий подобный случай произошел 10 лет назад. Тогда пациент прошел несколько операций в разных больницах, и было трудно сказать, при какой именно в его теле остался тампон.

В операционном блоке клиники Тартуского университета случай с тампоном обсуждался несколько раз. Предстоит также большая конференция всей клиники, в повестке дня которой стоит обсуждение этой темы.

”Мы — обучающая больница, и в такой ситуации не можем прятать голову в песок”, — добавил Ульст.