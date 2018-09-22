Забыла ID-карту: гражданку Казахстана не пустили на паром в Хельсинки и выписали штраф. "Вышла от них оплеванная и униженная, второсортная гражданка".

"В результате, меня продержали полтора часа, выписали штраф в размере 60 евро, еще пожурили, мол радуйтесь, что не 800 евро! Вышла от них, будто оплеванная и униженная, второсортная гражданка Казахстана, имеющая постоянный вид на жительство в Эстонии", — возмущается Ольга.

"Просидела еще в порту три с половиной часа до следующего парома. В итоге с 11:30 до 16:30 у меня было "великолепное" времяпровождение. Прошу, дорогая редакция, заявите на все наше Эстонское государство, что "второсортные" русскоязычные или люди азиатской внешности — носите в течении 24 часов пожизненно с собой ID-карту, иначе нас за людей не будут принимать", — призывает читательница.

Инцидент комментирует руководитель Таллиннского кордона бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Ханнес Матсина:

Все пассажиры, которые собираются путешествовать за рубеж, обязаны иметь при себе удостоверяющие личность документы и рейсовые документы. Граждане третьих стран, имеющие вид на жительство в Эстонии, и постоянные жители Эстонии, у которых нет определенного гражданства, должны при путешествии за границу иметь при себе паспорт и карту вида на жительство. Cледует иметь оба эти документа и они должны действовать. Гражданам Эстонии для путешествия в страны ЕС требуется иметь при себе действующую ID-карту, паспорт в этом случае необязателен. Эти требования обозначены также и в правилах компаний, осуществляющих перевозки пассажиров. В данном случае пассажир не был допущен на судно представителями судовой компании на регистрации, так как пассажир не смогла доказать, что у нее есть все законные основания для нахождения в стране и для путешествий, так как у человека отсутствовала при себе карта вида на жительство.

Согласно действующим положениям, в случае, если представитель судовой компании обнаруживает, что у граждан третьих стран, желающих зарегистрироваться на рейс, нет всех необходимых документов, то об этом информируется представитель погранохраны для дополнительной проверки документов и установления личности пассажира. Женщина предоставила фотографию карты вида на жительство, но это не является документом. Наличие вида на жительство было установлено с помощью запроса в базу данных, но по закону для путешествия требуется иметь документ при себе. По закону невозможно допустить на рейс пассажира, у которого нет всех необходимых документов. Позже, когда в порт привезли необходимый документ, женщина была допущена на рейс, но был назначен штраф в размере 60 евро. У человека, получившего штраф, есть право обратиться в суд в течение 15 дней со дня принятия решения о штрафе.

Поэтому, чтобы избежать недоразумений, перед поездкой убедитесь заранее в том, что у вас есть при себе все необходимые документы и все эти документы действительны. Получить совет о том, какие документы нужны для пересечения границы, можно по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает с 8 до 19 часов в будние дни, или на сайте.

NB! Полиция напоминает, что 24-25 сентября сотрудники погранохраны будут чаще проверять в приграничных регионах людей, автомобили и документы в связи с визитом папы римского Франциска. Поэтому важно иметь при себе документы, например, паспорт, ID-карту или карту вида на жительство. Водители должны иметь при себе документ на транспортное средство.