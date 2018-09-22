22.09.2018, 11:10

Забыла ID-карту: гражданку Казахстана не пустили на паром в Хельсинки и выписали штраф. "Вышла от них оплеванная и униженная, второсортная гражданка".

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комментарий полиции
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
EST 19
Забыла ID-карту: гражданку Казахстана не пустили на паром в Хельсинки и выписали штраф. "Вышла от них оплеванная и униженная, второсортная гражданка".
Foto: Eero Vabamägi

В редакцию Delfi позвонила Ольга, которую возмутил инцидент в Таллиннском порту, который произошел с ней на прошлой неделе в пятницу. Из-за забытой ID-карты женщину не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждает, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты.

"На протяжении полугода езжу в Хельсинки, и при покупке билета в кассе ни разу не просили предъявить ID-карту, проходила через терминал без каких-либо проблем. Неделю назад купила билет, сегодня [14 сентября — прим. ред.] приезжаю в порт, подхожу к кассе сделать чек-ин, кассир попросила ID-карту, а я, к сожалению, забыла ее дома, обычно предоставляла паспорт. У меня паспорт гражданки Казахстана, но имею постоянный вид на жительство — живу в Эстонии с 1994 года", — описывает свои злоключения Ольга.

"В итоге меня задерживает полиция, они аннулировали мой билет и выписали штраф за то, что я в кассе не предъявила ID-карту. Несмотря на то, что сын мне привез мой документ за 40 минут до отхода парома, полицейские категорически утверждали, что я нарушила Закон о пересечении границы, хотя я дальше кассы не уходила. Я задала вопрос полицейским, на каком основании составляют протокол и выписывают штраф, ведь ID-карту привезли, на что они ответили, что я нарушила закон, что надо было в кассе предьявить документ, а то что привезли ID-карту через 15 минут — это не играет роли", — рассказывает читательница.

Женщина задала сотрудникам полиции вопрос, почему же при продаже билета не спрашивали ID-карту, но не получила точного ответа — мол спрашивайте у кассира, который вам его продал.

"В результате, меня продержали полтора часа, выписали штраф в размере 60 евро, еще пожурили, мол радуйтесь, что не 800 евро! Вышла от них, будто оплеванная и униженная, второсортная гражданка Казахстана, имеющая постоянный вид на жительство в Эстонии", — возмущается Ольга.

"Просидела еще в порту три с половиной часа до следующего парома. В итоге с 11:30 до 16:30 у меня было "великолепное" времяпровождение. Прошу, дорогая редакция, заявите на все наше Эстонское государство, что "второсортные" русскоязычные или люди азиатской внешности — носите в течении 24 часов пожизненно с собой ID-карту, иначе нас за людей не будут принимать", — призывает читательница.

Инцидент комментирует руководитель Таллиннского кордона бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Ханнес Матсина:

Все пассажиры, которые собираются путешествовать за рубеж, обязаны иметь при себе удостоверяющие личность документы и рейсовые документы. Граждане третьих стран, имеющие вид на жительство в Эстонии, и постоянные жители Эстонии, у которых нет определенного гражданства, должны при путешествии за границу иметь при себе паспорт и карту вида на жительство. Cледует иметь оба эти документа и они должны действовать. Гражданам Эстонии для путешествия в страны ЕС требуется иметь при себе действующую ID-карту, паспорт в этом случае необязателен. Эти требования обозначены также и в правилах компаний, осуществляющих перевозки пассажиров. В данном случае пассажир не был допущен на судно представителями судовой компании на регистрации, так как пассажир не смогла доказать, что у нее есть все законные основания для нахождения в стране и для путешествий, так как у человека отсутствовала при себе карта вида на жительство.

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Согласно действующим положениям, в случае, если представитель судовой компании обнаруживает, что у граждан третьих стран, желающих зарегистрироваться на рейс, нет всех необходимых документов, то об этом информируется представитель погранохраны для дополнительной проверки документов и установления личности пассажира. Женщина предоставила фотографию карты вида на жительство, но это не является документом. Наличие вида на жительство было установлено с помощью запроса в базу данных, но по закону для путешествия требуется иметь документ при себе. По закону невозможно допустить на рейс пассажира, у которого нет всех необходимых документов. Позже, когда в порт привезли необходимый документ, женщина была допущена на рейс, но был назначен штраф в размере 60 евро. У человека, получившего штраф, есть право обратиться в суд в течение 15 дней со дня принятия решения о штрафе.

Поэтому, чтобы избежать недоразумений, перед поездкой убедитесь заранее в том, что у вас есть при себе все необходимые документы и все эти документы действительны. Получить совет о том, какие документы нужны для пересечения границы, можно по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает с 8 до 19 часов в будние дни, или на сайте.

NB! Полиция напоминает, что 24-25 сентября сотрудники погранохраны будут чаще проверять в приграничных регионах людей, автомобили и документы в связи с визитом папы римского Франциска. Поэтому важно иметь при себе документы, например, паспорт, ID-карту или карту вида на жительство. Водители должны иметь при себе документ на транспортное средство.

Tallinn Hockey weekend
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