За выходные со столичных улиц вывезены свыше 18 тысяч кубометров снега

Основные работы велись в центре города — бульваре Эстония, Пярнуском и Нарвском шоссе, улицах Гонсиори, Пронкси, Лийвалайа, Тартуском шоссе и в Старом городе, откуда вывезены 5820 кубометров снега.

Из южного региона — с улиц Мяннику, Хийу, Валдеку, Рохула, участков Вильяндиского и Пярнуского шоссе вывезены 3960 кубометров, из восточного региона — с улицы Маяка, виадуков над улицей Лаагна — вывезены 440 кубометров.

Снег вывозился также из западного региона — со стоянки троллейбусов на улице Кескузе и северного региона — с улицы Раннамыйза.

Кроме того работы велись и по районам. В Хаааберсти с внутреннего круга вывезены 756 кубометров, из Нымме — 1180, из Кристийне — 355, из Кесклинна — 3195, из Пыхья-Таллинна — 918, из Ласнамяэ — 3127, из Мустамяэ — 648 кубометров.