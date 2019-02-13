За выходные со столичных улиц вывезены свыше 18 тысяч кубометров снега
Минувшие выходные стали для занятых на уборке снега весьма напряженными — с улиц Таллинна были вывезены 18 197 кубометров снега, сообщает Раэпресс.
Минувшие выходные стали для занятых на уборке снега весьма напряженными — с улиц Таллинна были вывезены 18 197 кубометров снега, сообщает Раэпресс.
Основные работы велись в центре города — бульваре Эстония, Пярнуском и Нарвском шоссе, улицах Гонсиори, Пронкси, Лийвалайа, Тартуском шоссе и в Старом городе, откуда вывезены 5820 кубометров снега.
Из южного региона — с улиц Мяннику, Хийу, Валдеку, Рохула, участков Вильяндиского и Пярнуского шоссе вывезены 3960 кубометров, из восточного региона — с улицы Маяка, виадуков над улицей Лаагна — вывезены 440 кубометров.
Снег вывозился также из западного региона — со стоянки троллейбусов на улице Кескузе и северного региона — с улицы Раннамыйза.
Кроме того работы велись и по районам. В Хаааберсти с внутреннего круга вывезены 756 кубометров, из Нымме — 1180, из Кристийне — 355, из Кесклинна — 3195, из Пыхья-Таллинна — 918, из Ласнамяэ — 3127, из Мустамяэ — 648 кубометров.
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