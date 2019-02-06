06.02.2019, 19:13

За услуги по уходу люди платят все больше, а местные самоуправления — все меньше. Особенно сложная ситуация в Ида-Вирумаа

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Роман Викулов
Роман Викулов
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KADRINA HOOLDEKODU
KADRINA HOOLDEKODUFoto: Karin Kaljuläte

В конце прошлого года правительство ЭР приняло решение утвердить принципы и цели создания системы долгосрочного ухода, а также создать механизм внедрения системы, при которой доступность услуг по уходу не будет зависеть от доходов их получателей. На данный момент ситуация довольно удручающая.

Главный специалист отдела попечительства Министерства социальных дел Регина Сергеева отмечает, что, зачастую, местные самоуправления полагают, что именно люди должны оказывать близким родственникам услуги, связанные с уходом, а не только содержать их.

”Я несу ответственность за своих родителей и за своих детей, — говорит Регина Сергеева. — Я обязана обеспечивать маму и папу в старости или несовершеннолетних детей, но именно содержать их. Но я не обязана предоставлять услуги своей маме, если она в чем-то нуждается. То есть, по закону, обязана оплатить их, если это необходимо, но не предоставлять их сама. Проблемой является то, что местные самоуправление оформляют в очень многих случаях опеку, перекладывая обязанность предоставления услуги на близких родственников, ставя их в сложное положение. Например, в такой ситуации, если у человека ”лежачая” мама, то он вынужден работать меньше, чтобы полноценно о ней заботиться, и таким образом нарушаются его права”.

Согласно статистике, в Эстонии 20 и более часов в неделю за своими близкими (детьми и родителями, а братья-сестры под данный закон не подпадают) ухаживают около 20 000 человек. По данным SHARE, 9 процентов жителей ЭР от 65 лет и старше ухаживают за членом семьи. Для сравнения, в Италии и Испании этот показатель составляет 11 процентов, а в Северных странах — 2,5 процента.

Сергеева отмечает, что на данный момент доступность услуг ухода, которые люди получают от местных самоуправлений, зависит от региона проживания, но также в огромной степени — от финансовых возможностей каждой конкретной семьи или человека.

”Наша задача — принципиально изменить это положение, сделать так, чтобы доступность услуг зависела именно от потребности в них в каждом конкретном месте, а не от величины его дохода людей”, — указывает чиновница министерства.

Проблемой остается также то, что люди попадают в дома попечения и в тех случаев, когда можно было бы ограничится оказанием услуг, например, сестренской помощи, на дому.

На данный момент около 11 тысяч человек получают услуги, находясь в домах помещения, и только 6400 — на дому. В министерстве считают, что в результате реформы, в рамках которой изучат потребности всех получателей услуг, ситуацию удастся перевернуть и уход дома будет оказываться на дому в два раза чаще, чем в специальных учреждениях.

Ида-Вирумаа остается местом, где особенно большая нагрузка лежит именно на близких нуждающихся в уходе. 8.9 процентов жителей уезда от 16 лет ухаживают за близкими или помогают в этом деле (больше только в Пыльвамаа — 11.2 процента), в то время как в среднем по Эстонии этот показатель составляет 6 процентов.

Социальная защита не в приоритете у местных самоуправлений

”Очень маленькая доля бюджетов местных самоуправлений выделяется на развитие социальных. Местные самоуправлении в сравнительном отношении стали жить лучше за последний годы, а тратят на социальную сферу меньше”, — констатирует Сергеева.

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Министерство финансов в сотрудничестве с министерством социальных дел разработают необходимые меры по финансированию для создания системы долгосрочного ухода. В 2020 и 2021 годах министерство социальных дел при составлении государственной бюджетной стратегии представит необходимые ходатайства о денежных средствах.

Одна из ключевых задач — снизить нагрузку на население по оплате соцуслуг. По данным 2017 года, на людей приходилось 78 процентов нагрузки по оплате соцуслуг, в то время как в 2013-м было 68. Местным самоуправлениям же с каждым годом становится проще: в 2013-м они оплачивали 31 процент от общего объема, а в 2017-м — уже 22 процента.

”Я недавно была в Ида-Вирумаа, в большом городе, но не Нарве, и там мне сказали, что мы не нуждаемся в помощи опорных лиц, нет большого числа желающих ее получать. А там безработицы выше, чем в Нарве”, — рассказывает Регина Сергеева.

По ее словам, проблемой в Ида-Вирумаа в целом, зачастую, является пассивность людей, на которых лежит ответственность за развитие социальной сферы. Чиновники с неохотой участвуют в обучениях, а частности.

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