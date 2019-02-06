За услуги по уходу люди платят все больше, а местные самоуправления — все меньше. Особенно сложная ситуация в Ида-Вирумаа

Согласно статистике, в Эстонии 20 и более часов в неделю за своими близкими (детьми и родителями, а братья-сестры под данный закон не подпадают) ухаживают около 20 000 человек. По данным SHARE, 9 процентов жителей ЭР от 65 лет и старше ухаживают за членом семьи. Для сравнения, в Италии и Испании этот показатель составляет 11 процентов, а в Северных странах — 2,5 процента.

Сергеева отмечает, что на данный момент доступность услуг ухода, которые люди получают от местных самоуправлений, зависит от региона проживания, но также в огромной степени — от финансовых возможностей каждой конкретной семьи или человека.

”Наша задача — принципиально изменить это положение, сделать так, чтобы доступность услуг зависела именно от потребности в них в каждом конкретном месте, а не от величины его дохода людей”, — указывает чиновница министерства.

Проблемой остается также то, что люди попадают в дома попечения и в тех случаев, когда можно было бы ограничится оказанием услуг, например, сестренской помощи, на дому.

На данный момент около 11 тысяч человек получают услуги, находясь в домах помещения, и только 6400 — на дому. В министерстве считают, что в результате реформы, в рамках которой изучат потребности всех получателей услуг, ситуацию удастся перевернуть и уход дома будет оказываться на дому в два раза чаще, чем в специальных учреждениях.

Ида-Вирумаа остается местом, где особенно большая нагрузка лежит именно на близких нуждающихся в уходе. 8.9 процентов жителей уезда от 16 лет ухаживают за близкими или помогают в этом деле (больше только в Пыльвамаа — 11.2 процента), в то время как в среднем по Эстонии этот показатель составляет 6 процентов.

Социальная защита не в приоритете у местных самоуправлений

”Очень маленькая доля бюджетов местных самоуправлений выделяется на развитие социальных. Местные самоуправлении в сравнительном отношении стали жить лучше за последний годы, а тратят на социальную сферу меньше”, — констатирует Сергеева.

Министерство финансов в сотрудничестве с министерством социальных дел разработают необходимые меры по финансированию для создания системы долгосрочного ухода. В 2020 и 2021 годах министерство социальных дел при составлении государственной бюджетной стратегии представит необходимые ходатайства о денежных средствах.

Одна из ключевых задач — снизить нагрузку на население по оплате соцуслуг. По данным 2017 года, на людей приходилось 78 процентов нагрузки по оплате соцуслуг, в то время как в 2013-м было 68. Местным самоуправлениям же с каждым годом становится проще: в 2013-м они оплачивали 31 процент от общего объема, а в 2017-м — уже 22 процента.

”Я недавно была в Ида-Вирумаа, в большом городе, но не Нарве, и там мне сказали, что мы не нуждаемся в помощи опорных лиц, нет большого числа желающих ее получать. А там безработицы выше, чем в Нарве”, — рассказывает Регина Сергеева.

По ее словам, проблемой в Ида-Вирумаа в целом, зачастую, является пассивность людей, на которых лежит ответственность за развитие социальной сферы. Чиновники с неохотой участвуют в обучениях, а частности.