12.11.2018, 18:02

За театром "Эстония" может появиться памятник Константину Пятсу


rus.delfi.ee
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Harju tänav 70 aastat hiljem 2014
Harju tänav 70 aastat hiljem 2014Foto: Martin Dremljuga

Историк Яак Юске сообщает на своей странице в Facebook, что комиссия по памятнику Пятсу решила на собрании в пятницу, что памятник Пятсу может появиться за театром "Эстония", у прежней площади Ууэ-Туру.

Юске добавил, что принятое в пятницу решение было единогласным. В качестве дополнительных мест, где установить памятник, обдумывали Кадриорг и район известного таллиннского дерева гингко на улице Пеэтера Сюда.

"Поскольку "Эстония" и его окрестности связаны с историей возникновения эстонского государства, это подходящее место для увековечивания памяти одного из создателей государства", — указал Юске.

Следующим шагом в установке памятника была бы постановка условий конкурса. Горуправа ранее выражала желание открыть памятник Пятсу к началу 2020 года.

Таллиннская горуправа созвала комиссию по памятнику Константину Пятсу в августе этого года, чтобы выяснить самое подходящее место для монумента.

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