25.01.2018, 12:47

За сутки в Таллинне на посыпку улиц ушло 180 тонн хлоридов

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rus.delfi.ee
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TÄNAVATE SOOLATAMINE
Foto: Sven Arbet

Начавшийся с метели и закончившийся дождем и слякотью вчерашний день создал в послеобеденные часы "пик" весьма опасные для движения условия на дорогах и тротуарах.

Как сообщает Раэпрсее, в Таллинне вся уборочная техника была задействована на полную мощность.

38 снегоуборщиков-пескоразбрасывателей и 24 многофункциональных трактора работали круглые сутки. На посыпку улиц ушло 180 тонн хлоридов, 12 тоннами каменной крошки были присыпаны тротуары и велодорожки, 32 бригады рабочих обеспечивали рабочее состояние остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и городских лестниц.

Из центра и Старого города вывезены 525 кубометров снега.
Очередное похолодание прогнозируется на 31 января.

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