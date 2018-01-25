За сутки в Таллинне на посыпку улиц ушло 180 тонн хлоридов

Начавшийся с метели и закончившийся дождем и слякотью вчерашний день создал в послеобеденные часы "пик" весьма опасные для движения условия на дорогах и тротуарах.
Как сообщает Раэпрсее, в Таллинне вся уборочная техника была задействована на полную мощность.
38 снегоуборщиков-пескоразбрасывателей и 24 многофункциональных трактора работали круглые сутки. На посыпку улиц ушло 180 тонн хлоридов, 12 тоннами каменной крошки были присыпаны тротуары и велодорожки, 32 бригады рабочих обеспечивали рабочее состояние остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и городских лестниц.
Из центра и Старого города вывезены 525 кубометров снега.
Очередное похолодание прогнозируется на 31 января.