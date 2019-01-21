За сутки с улиц Таллинна вывезено более 2000 кубометров снега

На улицы выведены 85 единиц техники — это на 20 больше, чем предусматривают договоры в обычные дни. Кроме того, на уборке от снега были заняты 73 работника, убиравшие вручную.

На посыпку, чтобы не было скользко, использованы свыше 17 тонн каменной крошки и 95 тонн хлоридов.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф считает, что при всей сложности погодных условий улицы и дороги города удалось сохранить в удовлетворительном состоянии. Он напомнил также, что по закону за состояние тротуара, прилегающего к земельному участку, ответственность несет собственник или владелец участка.

Кландорф просит последних обратить внимание также на сосульки и уборку снега с крыш, чтобы предотвратить появление такого рода угрозы. О замеченных недостатках просят информировать Таллинскую муниципальную полицию по телефону 14 410 или звонить по таллинскому телефону помощи 1345.