За сутки на бесплатные курсы эстонского от Академии МВД подали заявку около 200 желающих

”Высокий интерес к изучению эстонского языка на необходимый для получения гражданства уровень подтверждает, что среди наших русскоязычных жителей гражданство Эстонии высоко ценится” — сказала министр внутренних дел Катри Райк. ”В этом году в Эстонии не менее 8000 человек бесплатно изучают эстонский при поддержке различных министерств и с различным финансированием. Очень важно, чтобы такая возможность сохранялась и увеличивалась в дальнейшем” — добавила министр внутренних дел.

Советник Академии МВД Яна Кондрашова обращает внимание всех заинтересованных в курсах, что при подаче заявления нужно быть предельно внимательным и правильно подавать всю запрашиваемую информацию. Для участия в курсах заключается договор на изучение языка, согласно которому все расходы покрываются государством в случае, если после успешного завершения курсов, человек подает ходатайство о получении гражданства Эстонии.

Договор могут заключить люди, как минимум пять лет прожившие в Эстонии на законных основаниях, желающие ходатайствовать на получение гражданства Эстонии и отвечающие основным условиям обращения с ходатайством о гражданстве.