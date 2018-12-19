19.12.2018, 21:55

За сутки на бесплатные курсы эстонского от Академии МВД подали заявку около 200 желающих


rus.delfi.ee
EST
Eesti keele riigieksam
Eesti keele riigieksamTiit Blaat

Во вторник утром на сайте Академии МВД открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка, которые проводятся при государственной поддержке. В течение первых суток около 200 желающих подали заявление заключить договор на обучение языку.

”Высокий интерес к изучению эстонского языка на необходимый для получения гражданства уровень подтверждает, что среди наших русскоязычных жителей гражданство Эстонии высоко ценится” — сказала министр внутренних дел Катри Райк. ”В этом году в Эстонии не менее 8000 человек бесплатно изучают эстонский при поддержке различных министерств и с различным финансированием. Очень важно, чтобы такая возможность сохранялась и увеличивалась в дальнейшем” — добавила министр внутренних дел.

Советник Академии МВД Яна Кондрашова обращает внимание всех заинтересованных в курсах, что при подаче заявления нужно быть предельно внимательным и правильно подавать всю запрашиваемую информацию. Для участия в курсах заключается договор на изучение языка, согласно которому все расходы покрываются государством в случае, если после успешного завершения курсов, человек подает ходатайство о получении гражданства Эстонии.

Договор могут заключить люди, как минимум пять лет прожившие в Эстонии на законных основаниях, желающие ходатайствовать на получение гражданства Эстонии и отвечающие основным условиям обращения с ходатайством о гражданстве.

Первые языковые группы начнут работать в феврале 2019 года в Таллинне и Нарве. Последующее количество групп и их местонахождение будет определяться в соответствии с запросами зарегистрировавшихся.

За организацию курсов отвечает Академия МВД.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно здесь.

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