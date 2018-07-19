За сколько рухнет здание суперминистерства? Эксперт выявил серьезные недочеты в противопожарной безопасности

Противопожарная мастика призвана отсрочить обвал здания, но наносить ее нужно с соблюдением всех требований и условий, иначе она просто не сработает. В строительной сфере, где имеют значение лишь дешевизна и быстрые темпы, с ее бесконечной чередой подрядов и субподрядов, это большая проблема.

Мурель рассказал, как однажды ему позвонили и сообщили, что на стройке в Юри противопожарную мастику наносят во внешних условиях, и спросили, правильно ли это. Эксперт попросил прислать фотографию банки с мастикой и пришел в ужас: ”Я получил фотографию и посмотрел на этикетку: они использовали просроченный продукт! Кроме того, на этикетке было написано, что наносить и сушить ее можно только в помещении”.

”Мы должны доверять строителю по части того, что представленные нам документы в порядке. При осмотре здания чиновник проверяет то, что возможно увидеть”, — говорит эксперт службы надзора за исполнением требований по безопасности Спасательного департамента Маргус Пийк.

Изучив документацию по суперминистерству, Мурель заявил однозначно: если работы действительно были произведении в соответствии с этим актом, то все плохо и необходимый уровень огнеупорности отсутствует. ”Названная в акте противопожарной мастика Temadur представляет собой совершенно обычную краску для металла. Она не имеет никаких противопожарных свойств”, — сказал эксперт.

Также он отметил, что толщину покрытия измерили всего в 20 местах на все 14 этажей, что существенно меньше, чем требуют стандарты. ”Это означает, что на самом деле мы не знаем, действительно ли все части конструкции были покрыты этой краской”.

В Riigi Kinnisvara AS парировали, что ”строитель объединенного здания OÜ Fund Ehitus заверяет, что здание построено с соблюдением всех норм и правовых актов”.

В Спасательном департаменте ответили, что в документы, которые анализировал эксперт (и которые были подписаны как фирмой-строителем Fund Ehitus, так и фирмой OÜ Projector, осуществлявшей надзор - прим.ред), закралась ошибка и Temadur использовали в качестве обычной краски, а в качестве противопожарной применялась Hensotherm.

Этот ответ заставляет Муреля беспокоиться еще больше. Hensotherm, действительно, является противопожарной мастикой, но использовать ее можно только с теми видами красок, которые прошли соответствующее тестирование. Взаимодействие Hensotherm и Temadur исследовано не было, поэтому вместе их использовать нельзя.

В Спасательном департаменте в итоге сообщили, что отнеслись к полученной от эксперта информацией со всей серьезностью и, возможно, будет проведена независимая экспертиза.