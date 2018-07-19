19.07.2018, 14:30

За сколько рухнет здание суперминистерства? Эксперт выявил серьезные недочеты в противопожарной безопасности

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Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
EST 3
За сколько рухнет здание суперминистерства? Эксперт выявил серьезные недочеты в противопожарной безопасности
KOLM MINUTIT HÄVINGUNI: Brasiilias São Paolos varises mõne minutiga rusudeks 25korruseline kõrghoone, mille kandekonstruktsioonid olid betooniga kaetud terasest. Teras hakkas painduma siis, kui kahjutuli oli kestnud poolteist tundi. Hoones olnud 250 inimeAFP/Scanpix

Государство предъявляет новостройкам высокие требования по части пожарной безопасности, но за их исполнением не следит. Строители устанавливают противопожарную мастику спустя рукава, поэтому высотное здание может рухнуть за считанные минуты, пишет Eesti Ekspress.

Летом прошлого года в Таллинне завершилось строительство 14-этажного ”суперминистерства”, в котором работает около тысячи человек. В обеих частях здания по два подъезда. Класс пожарной безопасности TP1. Это означает, что в случае чего у людей есть два часа для того, чтобы выбраться из горящего здания прежде чем оно рухнет.

Недавно на месте с лекцией на тему безопасности побывал признанный как на государственном, так и на международном уровне эксперт Юри Мурель, который прямо сказал слушателям, что это здание — его ночной кошмар. По его словам, проблема заключается в том, что хоть государство и требует применять на металлических конструкциях здания противопожарную мастику, ее наличие или отсутствие по сути никто не проверяет.

Если несколько десятилетий назад большинство домов строилось из бетона (который не горит), то со временем с целью экономии времени и средств его стали заменять на сталь (которая тоже не горит, но начинает плавится при 1500 градусах, а размягчаться уже при 540) Средняя температура при пожаре составляет 1100 градусов, поэтому обрушение здания из в этом случае — лишь вопрос времени.

Противопожарная мастика призвана отсрочить обвал здания, но наносить ее нужно с соблюдением всех требований и условий, иначе она просто не сработает. В строительной сфере, где имеют значение лишь дешевизна и быстрые темпы, с ее бесконечной чередой подрядов и субподрядов, это большая проблема.

Мурель рассказал, как однажды ему позвонили и сообщили, что на стройке в Юри противопожарную мастику наносят во внешних условиях, и спросили, правильно ли это. Эксперт попросил прислать фотографию банки с мастикой и пришел в ужас: ”Я получил фотографию и посмотрел на этикетку: они использовали просроченный продукт! Кроме того, на этикетке было написано, что наносить и сушить ее можно только в помещении”.

”Мы должны доверять строителю по части того, что представленные нам документы в порядке. При осмотре здания чиновник проверяет то, что возможно увидеть”, — говорит эксперт службы надзора за исполнением требований по безопасности Спасательного департамента Маргус Пийк.

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Изучив документацию по суперминистерству, Мурель заявил однозначно: если работы действительно были произведении в соответствии с этим актом, то все плохо и необходимый уровень огнеупорности отсутствует. ”Названная в акте противопожарной мастика Temadur представляет собой совершенно обычную краску для металла. Она не имеет никаких противопожарных свойств”, — сказал эксперт.

Также он отметил, что толщину покрытия измерили всего в 20 местах на все 14 этажей, что существенно меньше, чем требуют стандарты. ”Это означает, что на самом деле мы не знаем, действительно ли все части конструкции были покрыты этой краской”.

В Riigi Kinnisvara AS парировали, что ”строитель объединенного здания OÜ Fund Ehitus заверяет, что здание построено с соблюдением всех норм и правовых актов”.

В Спасательном департаменте ответили, что в документы, которые анализировал эксперт (и которые были подписаны как фирмой-строителем Fund Ehitus, так и фирмой OÜ Projector, осуществлявшей надзор - прим.ред), закралась ошибка и Temadur использовали в качестве обычной краски, а в качестве противопожарной применялась Hensotherm.

Этот ответ заставляет Муреля беспокоиться еще больше. Hensotherm, действительно, является противопожарной мастикой, но использовать ее можно только с теми видами красок, которые прошли соответствующее тестирование. Взаимодействие Hensotherm и Temadur исследовано не было, поэтому вместе их использовать нельзя.

В Спасательном департаменте в итоге сообщили, что отнеслись к полученной от эксперта информацией со всей серьезностью и, возможно, будет проведена независимая экспертиза.

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