За сколько рухнет здание суперминистерства? Эксперт выявил серьезные недочеты в противопожарной безопасности

Государство предъявляет новостройкам высокие требования по части пожарной безопасности, но за их исполнением не следит. Строители устанавливают противопожарную мастику спустя рукава, поэтому высотное здание может рухнуть за считанные минуты, пишет Eesti Ekspress.
Летом прошлого года в Таллинне завершилось строительство 14-этажного ”суперминистерства”, в котором работает около тысячи человек. В обеих частях здания по два подъезда. Класс пожарной безопасности TP1. Это означает, что в случае чего у людей есть два часа для того, чтобы выбраться из горящего здания прежде чем оно рухнет.
Недавно на месте с лекцией на тему безопасности побывал признанный как на государственном, так и на международном уровне эксперт Юри Мурель, который прямо сказал слушателям, что это здание — его ночной кошмар. По его словам, проблема заключается в том, что хоть государство и требует применять на металлических конструкциях здания противопожарную мастику, ее наличие или отсутствие по сути никто не проверяет.
Если несколько десятилетий назад большинство домов строилось из бетона (который не горит), то со временем с целью экономии времени и средств его стали заменять на сталь (которая тоже не горит, но начинает плавится при 1500 градусах, а размягчаться уже при 540) Средняя температура при пожаре составляет 1100 градусов, поэтому обрушение здания из в этом случае — лишь вопрос времени.