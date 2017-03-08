За шкирку — и на лед! Как нарвитянин Кирилл сохранил хладнокровие, спасая тонущего мальчика

”Это решение было спонтанным. Я понял, что в данный момент ему, кроме меня, некому помочь”, — вспоминает события конца ноября прошлого года Кирилл Иванов, 27-летний нарвский предприниматель. Во вторник он из рук министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта получил медаль III класса за спасение жизни. Кирилл вытащил провалившегося под лед мальчика.

Кирилл Иванов занимается производством деревянных срубов и в качестве хобби преподает в кружке авиамоделирования. Как он стал спасителем — герой рассказал Delfi после церемонии вручения наград.

Нарва. Конец ноября 2016 года. На улице — ”нормальная эстонская зима”: около нуля, сыро и промозгло. ”Совершенно случайно я проезжал мимо городского пруда и увидел, что мальчик тонет. Еще никого не было — и зевак тоже, — вспоминает Кирилл события того дня. — Я быстро остановил машину, своему пассажиру сказал, чтобы он быстро звонил спасателям, а сам — бросился в воду”.

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Лед был очень тонкий: у берега он еще выдержал, а дальше Кирилл провалился и до мальчика добирался, проламывая под собой лед. ”Когда осталось небольшое расстояние до тонущего — около метра — я объяснил ему: необходимо, чтобы он был хладнокровным, чтобы не вешался на меня, а мы вместе должны возвращаться, держась за кромку льда, а я буду его страховать”. Мальчик, по словам Кирилла, все понял, и они потихоньку начали возвращаться назад — на сушу.

”Когда мы добрались уже до того льда, который не проломить, до берега было уже недалеко, но дна мы не чувствовали. Тогда я ему объяснил, что спасатели уже близко, и мы должны просто немножко подождать”. Утопающий все понял. Тогда они еще несколько минут провели в воде, после чего подъехали спасатели и очень оперативно их вытащили.

Холод и хладнокровие

Решение броситься в пруд, по словам Кирилла, было спонтанным: ”Я понял, что в данный момент ему некому помочь, кроме меня”. Подбегая к воде, он уже проработал четкий план: как нужно действовать, чтобы самому не пострадать. ”Поэтому я был достаточно уверен в своих действиях и надеялся на лучшее. Так и получилось!”

Адреналин помог Кириллу мобилизовать силы. ”Ситуация была стрессовая, но я не пугался, не испытывал страха. Я даже не чувствовал, что вода холодная. Просто очень быстро заканчивались силы и передвигаться в воде становилось все труднее”, — вспоминает Кирилл детали случившегося.

По его собственным ощущениям, ожидание спасателей длилось целую вечность. ”Но, по их заявлениям, оно составило около 15 минут. Я уже в новостях отследил, когда прибыли и во сколько нас вытащили”.

Прибывшие на место спасатели, по словам нашего собеседника, действовали очень умело. Они разделились: одна группа занималась оборудованием, другая — одевала сотрудника в гидрокостюм и помогала ему выбраться на берег. Команда была одна, но спасатели очень четко распределили роли. Кирилл рассказал, что у них с собой была специальная ”удочка” и ”лодка” для спасения людей.

”Один из спасателей подобрался к нам вместе с этой ”лодкой”, я подсадил мальчика на лед, спасатель тянул с другой стороны, так его и вытащили. Я уже следом, держась за ”удочку”, вскарабкался на лед и так дополз до берега. Спасатели действовали очень профессионально и слаженно!” — Кирилл высоко оценивает действия сотрудников Спасательного департамента.

Главное действовать системно

У Кирилла имеются некоторые знания и умения, как вести себя в подобных ситуациях. ”Дело в том, что у нас — в Нарве — очень много водоемов, в которых мы часто купаемся. Поэтому воды я не боюсь в принципе. Правда, я никогда не плавал в столь холодной воде, но по телевизору много рассказывают: как вести себя в такой ситуации…”.

”Я понимал: мальчик один. И самое страшное даже не то, что он провалился под лед, а то, что он остался один. Это — психологический фактор, побудивший меня броситься в воду. Я не знал, удастся ли мне его вытащить, как я планирую, но был уверен: если я буду с ним, это явно придаст ему моральных сил. Поэтому, наверно, все и получилось”, — считает спаситель.

Кирилл высоко оценил мужество и самого мальчика, несмотря на все физические и психологические факторы. Тонувший понял, что от него требуется, и они держались вместе. Конечно, там было пару ситуаций, когда мальчик отрывался ото льда, крича ”тону, тону!”, но тогда Кирилл просто брал его за шкирку — и возвращал ко льду.

Шок. Известность. Благодарность

А далее были похвала от родственников и друзей, звонки с благодарностью от абсолютно незнакомых людей. И, конечно же, медаль, которую наш герой собирается скромно повесить на стенку.

”Не знаю, как мальчик, но я отошел очень быстро”, — рассказал Кирилл о последствиях своего ”ноябрьского купания”. ”Я просто встал под горячий душ в больнице, минут 10-15 там постоял, и все. Дело в том, что там — в воде, холода из-за стресса не чувствовалось. Он проявился позже — в больнице”.

В больнице наш герой увидел маму мальчика, которая тоже естественно была в шоке: ”Женщина меня поблагодарила, а я ей сказал, чтобы сына не ругала, потому что он вел себя достойно в этой ситуации”. Потом, через день-два, к Кириллу на работу пришел отец спасенного. С самим мальчиком после инцидента Кирилл более не общался.

Этот случай имел в Нарве большой общественный резонанс: ”Люди, которых не то что я не знаю, даже мать моя не знает, звонили и говорили спасибо”.

У Кирилла самого двое детей — полуторогодовалый (1,5) сын и дочь, которой три с половиной. На наш вопрос о том, стоит ли включить в школьную программу обучение спасению на водах, он ответил, что лишний раз нагружать детей все-таки не нужно, но важную информацию про безопасное поведение на водоемах доносить надо.

В среду Кирилл соберет родственников, покажет им медаль, и отпразднует это событие в тесном семейном кругу.